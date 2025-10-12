- W przedmeczowym wywiadzie z Mają Strzelczyk Jan Urban skomentował skład wybrany na mecz z Litwą - Tak, jedyny dylemat przed meczem to był wybór między Sebastianem Szymańskim a Karolem Świderskim. Postawiliśmy na Szymańskiego, mam nadzieję, że się nie pomyliliśmy - powiedział Urban.

- Podejdziemy wysoko, kiedy Litwini będą wyprowadzać piłkę. Mogą wtedy zagrać długie podanie. Jeżeli będą rozgrywać krótko, zaatakujemy. Tak grali wcześniej, na to jesteśmy gotowi - dodał Urban.

Urban ogłasza ws. Lewandowskiego: Jest gotowy

- To jest drużyna, która nie jest przyjemna. Będą do nas dochodzić, grają wysokim pressingiem, mają dobre skrzydła i tam będą szukać swoich szans. Przy stałych fragmentach będziemy musieli pilnować pięciu, sześciu zawodników, kilku z nich ma ponad 190 cm wzrostu. Będziemy musieli uważać na stałe fragmenty gry i na grę w powietrzu w ogóle - podkreślił selekcjoner.

Maja Strzelczyk zapytała się o rolę Roberta Lewandowskiego, który zdawał się zdziwiony zejściem z boiska w meczu z Finlandią - Ta zmiana była zaplanowana wcześniej. Robert jest gotowy na rozegranie 90 minut z Litwą - oznajmił Urban.

Najważniejszy? Trzon drużyny

Dłuższą wypowiedzią Jan Urban skomentował budowanie zrozumienia między reprezentantami. - Sami widzieliście, że w meczu z Nową Zelandią było sporo zmian i brakowało wtedy trochę płynności. Chciałem wykorzystać ten sparing, by sprawdzić tych, co grali mniej. Mam nadzieję, że pomimo krótkiej kadencji, każdy kibic byłby w stanie celnie wytypować skład kadry Jana Urbana. To jest dobre, bo dowodzi zgrania reprezentacji. Kto jest w pierwszym składzie, ten o tym wie. Kto nie jest, dostał szansę z Nową Zelandią - podkreślił.

Reprezentacja Polski zagra w Kownie z Litwą o 20:45. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Stream będzie również dostępny na stronie sport.tvp.pl. Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.