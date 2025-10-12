Awantura w reprezentacji! Obraził się i uciekł ze zgrupowania

Turcy mają za sobą szalony sobotni wieczór. Do przerwy jedynie remisowali 1:1 z Bułgarią w eliminacjach do mundialu 2026, ale w drugiej połowie weszli na tak kosmiczny poziom gry, że finalnie rozbili rywali aż 6:1. Szampańskie nastroje po takim triumfie? Pełna mobilizacja przed meczem z Gruzją we wtorek? U większości zespołu zapewne tak. Jednak nie o każdym można coś takiego powiedzieć.

Zasłynął meczem w Lidze Europy. Teraz wywołał aferę

Berke Ozer, golkiper tureckiej kadry, nie tak dawno dokonał czegoś niezwykłego. W meczu Ligi Europy AS Roma - Lille obronił trzy rzuty karne w kilka minut! Sędzia dwukrotnie powtarzał jedenastkę, ale ani Artem Dowbyk (dwukrotnie), ani Matias Soule nie byli w stanie pokonać Ozera, a dzięki temu Lille wygrało 1:0. Napędzony takim wyczynem pojechał na październikowe zgrupowanie reprezentacji Turcji. Nie jest jednak jej pierwszym bramkarzem, a na mecz z Bułgarią nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. To otworzyło puszkę Pandory.

Jak poinformowała turecka federacja, Ozer bez zgody kogokolwiek opuścił zgrupowanie! - Berke Ozer, jeden z naszych bramkarzy, opuścił zgrupowanie reprezentacji bez zgody sztabu. Jako powód podał brak miejsca w kadrze na mecz z Bułgarią. W czasie kiedy zaciekle walczymy o awans na mundial, coś, na co czekamy od wielu lat, kiedy jedność w zespole jest tak potrzebna, takie zachowanie jest absolutnie nieakceptowalne - czytamu w oficjalnym komunikacie.

Wzajemne oskarżenia. Ozer zarzuca sztabowi kłamstwo

Ozer w odpowiedzi opublikował własne oświadczenie w mediach społecznościowych. Oskarża w nim sztab kadry o ignorowanie jego próśb związanych z kontuzją, z którą się zmaga, a także twierdzi, iż dostał pozwolenie na opuszczenie kadry.

- Przed powołaniami rozmawiałem ze sztabem technicznym i informowałem o trapiącym mnie urazie. Tłumaczyłem, że jeśli mam nie znaleźć się w kadrze na mecz, to lepiej żebym został w klubie i się wyleczył. Mimo to zostałem powołany, a na zgrupowanie przybyłem jak zawsze, czyli z dumą, że mogę reprezentować swój kraj. Kiedy zobaczyłem kadrę na mecz, zrozumiałem, jak bezsensowne były moje prośby. Aby uniknąć negatywnego wpływu na morale drużyny, przekazałem swoje żale sztabowi i w porozumieniu z nim opuściłem drużynę po przybyciu do Stambułu - czytamy.

Turcja we wtorek 14 października zagra u siebie z Gruzją. Ich kadra ostatni raz na mundialu grała w 2002 roku i zajęła wówczas sensacyjne trzecie miejsce.