Patrick Kluivert to były świetny holenderski napastnik, który w latach swojej świetności był uznawany za czołowego napastnika świata. W reprezentacji tego kraju zagrał 79 spotkań, zdobył 40 bramek i miał 7 asyst. Kluivert w swojej karierze grał w takich klubach jak: FC Barcelona, Ajax, Newcastle, AC Milan, PSV czy Valencia. Najwięcej spotkań rozegrał dla FC Barcelony, bo aż 257 (strzelił aż 122 goli i miał 61 asyst). Patrick Kluivert i inny były znakomity holenderski napastnik - Ruud van Nistelrooy są do dziś nazywani "holenderskimi bliźniakami", bo obaj urodzili się tego samego dnia - 1 lipca 1976.

Patrick Kluivert: Jesteśmy zdruzgotani

Patrick Kluivert karierę piłkarską zakończył w maju 2010 roku, miał wówczas 34 lata. Od tamtej pory był ekspertem telewizyjnym i rozpoczął pracę trenerską (prowadził m.in. Adana Demirspor i kadrę Curacao). Od stycznia tego roku Kluivert jest selekcjonerem reprezentacji Indonezji. Kilka dni temu poniósł pierwszą dużą porażkę, bo jego zespół nie awansował na przyszłoroczne mistrzostwa świata. W turnieju kwalifikacyjnym Indonezja przegrała z Arabią Saudyjską 2:3 oraz z Irakiem 0:1 i zajęła trzecie miejsce w grupie.

Teraz Kluivert zabrał głos po tych porażkach. Podkreślił, że jego piłkarze grali bardzo dobrze.

- Zagraliśmy dziś znakomicie. Jestem bardzo dumny z piłkarzy. Wykazali się odwagą, ale niestety nie wszystko poszło po naszej myśli. Stworzyliśmy sytuacje, graliśmy bardzo dobrze, ale przez jedną akcję przegraliśmy mecz. Jesteśmy zdruzgotani. Naród Indonezji powinien być jednak dumny ze swoich piłkarzy. Ciężko pracowali, aby spełnić marzenia nas wszystkich. Świetnie się zaprezentowaliśmy, rozwinęliśmy się jako zespół. Szkoda, że marzenia o mundialu legły w gruzach po wysiłku, jaki włożyliśmy - powiedział Kluivert po porażce z Irakiem.

Co będzie z przyszłością indonezyjskiej piłki?

- Musimy spokojnie spojrzeć na to, co dotychczas osiągnęliśmy. Jeśli mam teraz odpowiedzieć, jakie są plany na dalszą przyszłość, to nie wiem, co się wydarzy - dodał Kluivert.

W jego zespole grało kilku piłkarzy narodowości holenderskiej - m.in. bramkarz Maarten Paes, obrońcy Kevin Diks, Jay Idzes, pomocnik Eliano Reijnders czy napastnik Mauro Ziljstra.

Indonezja po uzyskaniu niepodległości jeszcze nigdy nie zagrała w mistrzostwach świata.