Podolski zagrał dla Polski. Tak podsumował to, co zrobił

Lukas Podolski w meczu legend Polska - Niemcy zagrał w barwach obu drużyn. W pierwszej połowie asystował przy bramce... Frediego Bobicia, dyrektora ds. operacji piłkarskich Legii Warszawa. W drugiej dograł piłkę do Marcina Wasilewskiego, a "Wasyl" popisał się pewnym strzałem z 14 metrów.

Od razu po zejściu Podolskiego z boiska wywiad z nim przeprowadził Marcin Feddek. Na początek zapytał o sytuację z początku drugiej połowy. - Takie miałem wrażenie Łukasz, że mogłeś uderzyć, a nie chciałeś strzelać na bramkę Niemiec. Wolałeś podać. - Nieee... Ogólnie był to dla mnie fajny trening, wracam po kontuzji. Trzeba trochę uważać.

"Lubię takie coś"

"Poldi" dostał też niewygodne pytanie o to, w której drużynie grało się lepiej - po raz pierwszy w biało-czerwonych barwach czy też ze starymi znajomymi z reprezentacji Niemiec. - Nie pytaj! (śmiech) Nie no, tam i tam.

- Ja takie coś lubię. Fajne nazwiska, spotkać kolegów, tylu kibiców przyszło... Takie mecze są fajne. Można pójść na kolację, zagrać mecz i tak dalej. Zawsze jest fajnie. - opowiedział na temat pomysłu organizacji spotkań legend.

Podolski zakończył zwierzeniem dotyczącym jego kariery. - Jestem dumny z tego, że wyjechałem z Polski jako małolat, wychowany na ulicy, i mam 130 meczów w kadrze. Zawsze jednak mówiłem, że kibicuję, że jestem też Polakiem, i to się nie zmienia.

Mecz legend za nami. Co za nazwiska!

W meczu legend polskiej i niemieckiej reprezentacji zagrało kilkudziesięciu znanych zawodników. Dla Polski po raz kolejny zagrali między innymi Jerzy Dudek, Jacek Bąk, Marcin Wasilewski czy Jacek Krzynówek, a dla rywali - Roman Weidenfeller, Lothar Matthaus, Dietmar Hamman czy Torsten Frings, W obu drużynach natomiast zagrał Lukas Podolski.