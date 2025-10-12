Trener Barcelony zabrał głos ws. fatalnej kontuzji Pajor. "Gdy widzę powtórkę"

To była 71. minuta meczu 7. kolejki piłkarskiej ligi hiszpańskiej kobiet: Atletico Madryt - FC Barcelona. Właśnie wtedy można było zobaczyć koszmarny obrazek, jak kontuzjowana Ewa Pajor schodzi z boiska ze łzami w oczach. "Polka starła się z jedną z obrończyń rywalek. W fizycznej walce ciało w ciało zawodniczki zderzyły się kolanami, ale to Pajor mocniej ucierpiała. Jej noga była postawiona na ziemi, a to przeciwniczka w nią wpadła. Nasza reprezentantka od razu złapała się za prawe kolano, cierpiąc z bólu" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Trener FC Barcelony mówi o kontuzji Ewy Pajor

Pajor doznała kontuzji kolana. W poniedziałek ma przejść badania, po których będzie wiadomo, jak długa czeka ją przerwa w grze.

Na temat kontuzji Ewy Pajor głos zabrał Pere Romeu, trener piłkarek FC Barcelony.

- Gdy widzę powtórkę sytuacji, mogę sobie wyobrazić, co się wydarzyło. Teraz nic nie wiemy, dowiemy się dopiero jutro. Mamy nadzieję, że to nie będzie poważna kontuzja, bo Ewa Pajor jest dla nas niezwykle ważną zawodniczką i osobą w szatni - przyznał Romeu.

Pierwsze prognozy nie są jednak dobre. "Jak udało nam się dowiedzieć, sytuacja Ewy Pajor nie wygląda dobrze. Pojawiają się złe sygnały zarówno ze strony samej zawodniczki, jak i przede wszystkim od lekarzy. Poniedziałkowy rezonans magnetyczny udzieli odpowiedzi na najważniejsze pytania" - pisał dziennik "Mundo Deportivo".

FC Barcelona wygrała w Madrycie aż 6:0. Pajor zdobyła jednego gola.

Kontuzja Pajor sprawia, że zawodniczka raczej nie zostanie powołana do reprezentacji Polski na mecze z Holandią (24.10) oraz Walią (28.10).

Od lutego do grudnia 2026 roku podopieczne trenerki Niny Patalon walczyć będą w eliminacjach do mistrzostw świata, które odbędą się w 2027 r. w Brazylii. Pytanie brzmi, w ilu meczach dla Polski będzie w stanie zagrać Pajor.

28-letnia zawodniczka w ośmiu meczach tego sezonu dla FC Barcelony zdobyła osiem bramek.