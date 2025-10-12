Hajto pokazał, co potrafi. "Popis" na antenie Polsatu Sport

Jeśli Polska chce myśleć o wygraniu grupy, musi wygrać wszystkie trzy pozostałe mecze do końca eliminacji, w tym z Holandią w Warszawie, a "Oranje" muszą zaliczyć w tym samym czasie jeszcze jedną wpadkę. Trudno myśleć o tym, by wyprzedzić Holendrów dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu, który jest decydujący w eliminacjach do mundialu przy równej liczbie punktów. Holandia ma dzisiaj aż o dziesięć goli strzelonych więcej.

Kontrowersyjna opinia Hajty o sytuacji Polaków w eliminacjach

W programie Polsatu Sport "Cafe Futbol" toczyła się gorąca dyskusja nt. szans Polski na wygranie grupy.. Marek Wasiluk stał na stanowisku, że kolejność w grupie nie zmieni się już w tych eliminacjach, tzn. Holandia ją wygra, Polska będzie druga i dostanie szansę w barażach, a Finlandia będzie trzecia. Gdyby Polacy ograli Holendrów za miesiąc, ale ci zwyciężyliby w pozostałych spotkaniach (dziś z Finlandią i w ostatniej kolejce z Litwą), to Biało-Czerwoni nie wyprzedzą giganta. Jedynie zrównaliby się z nimi punktami.

- Dzisiaj nasze zwycięstwo i Holendrów praktycznie zamyka temat, bo ani my Holendrów nie dogonimy, ani Finlandia nas - powiedział Wasiluk.

Innego zdania był Tomasz Hajto, który brzmiał jak niepoprawny optymista. Stwierdził, że nie można wykluczyć, że Polska rozgromi Holandię na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Łapał się za głowę, słysząc opinię Wasiluka.

- Jak możemy nie dojść Holendrów? Dlaczego mamy nie mieć szans? Co z tego, że masz bilans bramek, ale masz też spotkania. Możesz dzisiaj wygrać 7:0 i pokonać Holendrów 5:0 - ocenił Hajto.

Potem zwrócił się bezpośrednio do Wasiluka, właściwie uderzając w niego. - Ty to tak uprościłeś piłkę nożną do praktycznie zera. Skreślałeś Polaków, że nie mamy szans. To ja bym musiał zrezygnować z gry w piłkę w Hutniku Kraków - powiedział.

Został dopytany przez prowadzącego, czy faktycznie wierzy w tak wysokie zwycięstwa, na co odpowiedział:

- Nie wiem, czy wysokie, ale nie można tak generalizować w piłce.

Wasiluk był oburzony taką postawą Hajty, poczuł się zlekceważony. Postanowił się do tego odnieść. - Widziałeś przed chwilą różnicę bramek, masz różnicę 12 goli. Ty chcesz 12 goli zniwelować? Możesz i 15:0 wygrać, ale nie wygrasz. Nie ma szans. Nie generalizuję, tylko to są totalnie fakty. Polacy nie wygrają większą różnicą bramek niż Holandia z Finlandią. Zweryfikujemy wieczorem - mówił.

Hajto nie był skłonny wdawać się w dyskusję. Wyraził swoją kontrowersyjną opinię i to mu wystarczyło. - Ty masz swoje fakty, ja mam swoje fakty. Weryfikuj to swoje rzeczy, nie moje. Ja w piłce już wiele rzeczy widziałem, które się wydarzyły, które były weryfikowane, dodane punkty, odjęte punkty. Jak grasz w reprezentacji, to jedziesz na każdy mecz po to, by chcieć wygrać jak najwyżej - zakończył.

Mecz Holandia - Finlandia rozpocznie się o godzinie 18:00. Z kolei Polska zagra z Litwą o godzinie 20:45.