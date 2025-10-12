Polska zagra o mistrzostwo świata! Lewandowski kapitanem

Kings League to rozgrywki utworzone przez byłego gwiazdora FC Barcelony, Gerarda Pique. Zasady znacznie się różnią od tradycyjnej piłki nożnej, a nawet od futsalu. Są m.in. rzuty karne wykonywane ze środka boiska, by znaleźć się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, nielimitowane zmiany, kary i wykluczenia czasowe, a drużyny mogą w trakcie meczu skorzystać ze specjalnych umiejętności. Zespoły są siedmioosobowe. Mecz trwa 40 minut (dwie połowy po 20 minut). Funkcjonuje też odmiana kobieca - Queens League. Transmisje na żywo są przede wszystkim w internecie, na takich platformach i stronach jak Twitch, YouTube i TikTok.

Lewandowski w Kings League

W 2026 r. odbędzie się Puchar Narodów Kings League, gospodarzem będzie Brazylia. W praktyce są to mistrzostwa świata reprezentacji. Na turnieju zadebiutuje polska kadra, której kapitanami będą Robert Lewandowski i Piotr "Izak" Skowyrski, popularny streamer, youtuber i komentator esportowy. To oni będą odpowiedzialni za stworzenie drużyny. W składach zespołów przeważnie znajdują się twórcy internetowi, influencerzy i osoby z ich otoczenia.

Lewandowski dołącza zatem do grona legend i ikon futbolu, które prowadziły swoje drużyny w Kings League. Wśród takich graczy są m.in. Iker Casillas, Sergio Aguero, Ronaldinho, Kaka, Bastian Schweinsteiger, Andrij Szewczenko, Rio Ferdinand, Lamine Yamal, Mario Goetze, Wesley Sneijder, Arturo Vidal, James Rodriguez i Neymar. Do tego Aguero uczestniczył w Kings League jako zawodnik swojego zespołu.

Zobacz też: Gamrot wyszedł nakręcony jak nigdy. Najważniejsza walka w karierze

W przyszłorocznym turnieju weźmie udział 20 reprezentacji, podzielonych na pięć grup, po cztery w każdej. Polska zagra w grupie C z Włochami, Francją, i Belgią.

Ogłoszono też, że prezydentem Kings World Cup of Nations został Ronaldo, legendarny napastnik m.in. FC Barcelony, Interu Mediolan i Realu Madryt, dwukrotny mistrz świata.

Tytułu będzie bronić Brazylia, która pierwszej edycji turnieju pokonała w finale na Allianz Stadium w Turynie Kolumbię 6:2.

Kings League jest traktowane jako nowoczesna forma piłki nożnej, która ma przyciągnąć przede wszystkim młodą widownię i łączyć światy sportu, gier wideo i rozrywki internetowej. Gerard Pique, tworząc rozgrywki w 2022 r., zauważył, że młodzi mają coraz większe trudności z obejrzeniem 90-minutowego meczu w pełnym skupieniu, dlatego zaproponował krótszy format, który ma być bardziej angażujący dla widzów. W Hiszpanii mecze Kings League rozgrywano m.in. na Camp Nou (przed przebudową), Estadio Metropolitano (obiekt Atletico Madryt), La Rosaledzie w Maladze oraz największych halach w Barcelonie i Madrycie.