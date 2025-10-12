Lewandowska zobaczyła serial o Beckhamach. Zaskakujące słowa

10 października na Amazon Prime Video miała miejsce premiera filmu nt. Wojciecha Szczęsnego. Została przedstawiona w nim historia bramkarza FC Barcelony - od jego początków przez życie prywatne. Nie zabrakło trudnych tematów, takich jak odejście z Arsenalu czy skomplikowana relacja z ojcem - Maciejem Szczęsnym.

Lewandowska zabrała głos nt. serialu o Victorii Beckham

To nie była jedyna premiera dotycząca m.in. świata sportu. Na Netflixie pojawił się krótki serial dotyczący Victorii Beckham - projektantki modowej, piosenkarki, a prywatnie żony słynnego piłkarza Manchesteru United czy Realu Madryt - Davida Beckhama.

Opinią nt. tej produkcji podzieliła się m.in. Anna Lewandowska, która opublikowała długi post na Instagramie. "Właśnie skończyłam oglądać trzyodcinkowy dokument o Victorii Beckham. Myślę, że dla wielu kobiet może być to źródło inspiracji, ale też możliwość zrozumienia, jak wygląda życie kobiety znanej, obserwowanej i ocenianej z każdej strony" - zaczęła.

Anna Lewandowska: Odnalazłam odrobinę siebie

Żona Roberta Lewandowskiego wyznała, że widzi podobieństwa między sobą a Victorią. "Nie ukrywam, że w niektórych fragmentach odnalazłam odrobinę siebie. Oczywiście, nie porównuję się do Victorii ani do jej ogromnego sukcesu, ale w mikroskali dostrzegam podobne emocje, momenty i wyzwania" - dodała.

"Bo niezależnie od tego, jaką ścieżką idziemy - czy jesteśmy rozpoznawalne, czy nie - kobiety często bywają oceniane przez pryzmat stereotypów, statusu czy partnera, a nie przez swoją ciężką pracę, pasję i konsekwencję" - podkreśliła.

"Ten dokument to dla mnie mała lekcja empatii, ale też przypomnienie, że każda z nas ma swoją historię i swoją siłę. Polecam szczególnie Paniom - zarówno "Beckham", jak i "Victoria". To niezwykle ciekawe spojrzenie na dwoje ludzi, którzy przez lata wspólnie budowali swoje życie, karierę i marzenia. Ikony stylu, sportu i popkultury. Gratulacje dla Nich obojga!" - zakończyła.