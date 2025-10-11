Była 75. minuta, Portugalia remisowała 0:0. Ronaldo podszedł do rzutu karnego

Łotwa zaledwie zremisowała z Andorą 2:2, zaś Norwegia rozbiła Izrael 5:0 i postawiła kolejny krok w stronę pierwszego awansu na mistrzostwa świata w XXI wieku. Węgrzy pokonali Armenię 2:0, choć przez 56 minut rywale stawiali im opór. Od 20:45 w europejskiej strefie eliminacji do przyszłorocznego mundialu śledziliśmy kolejne pięć spotkań.

Grała piłkarska Europa. Ronaldo zmarnował rzut karny

To była 75. minuta meczu w Lizbonie, gdy do rzutu karnego podyktowanego przez Ivana Krużliaka podszedł Cristiano Ronaldo. Uderzył słabo, w środek i Caiomhin Kelleher, zostawiając nogę uchronił Irlandczyków od utraty gola.

Portugalia zmarnowała szansę i długo wydawało się, że tylko zremisuje z Wyspiarzami. W doliczonym czasie gry zespół prowadzony przez Roberto Martineza uratował jednak Ruben Neves. Emocji nie brakowało na pozostałych obiektach, na których od 20:45 padło łącznie 14 goli.

Już od pierwszych minut meczu w Tallinnie stało się jasne, że nie będzie niespodzianki. Włosi bardzo poważnie potraktowali Estonię i po pięciu minutach prowadzili 1:0.

Podanie Federico Dimarco wykorzystał Moise Kean i trafił do siatki. W 30. minucie podopieczni Gennaro Gattuso mogli prowadzić już 2:0, ale Mateo Retegui nie wykorzystał rzutu karnego. Napastnik Al Qadisiya zrehabilitował się kilka minut później, wykorzystując podanie od Riccardo Orsoliniego. Po przerwie rezultat podwyższył Francesco Pio Esposito, a honorowe trafienie dla Estonii zaliczył Rauno Sappinen, znany przed laty z gry w Piaście Gliwice i Stali Mielec.

Niewykorzystany rzut karny nie przeszkodził w wygranej Hiszpanom. Ferran Torres nie potrafił pokonać Giorgiego Mamardaszwilego, ale wcześniej do siatki trafił Yeremi Pino, otwierając wynik meczu z Gruzją.

W drugiej połowie rezultat podwyższył Mikel Oyarzabal. Hiszpania wciąż pozostaje niepokonana w eliminacjach do mistrzostw świata. Mistrzowie Europy nie stracili jeszcze gola.

Kibice w Sofii szybko zobaczyli dwa gole. Turcja objęła prowadzenie po golu Ardy Gulera już w 11. minucie meczu, ale dwie minuty później wyrównał Radoslav Kirilov.

W drugiej połowie nie było już jednak żadnych wątpliwości. Od 49. do 65. minuty Turcy czterokrotnie trafiali do bułgarskiej siatki. Raz pomogli im rywale.

Najpierw samobójczego gola zdobył obrońca Korony Kielce Viktor Popov, a następnie dwa razy z bramki cieszyła się gwiazda Juventusu Kenan Yildiz. Swojego gola świętował też obrońca Romy Zeki Celik. Wynik już w doliczonym czasie gry ustalił Irfan Can Kahveci.

Tuż przed przerwą rozpoczęli strzelanie na Stadionie Dubocicia w Leskovacu. Serbia schodziła na przerwę przy wyniku 0:1, bowiem prowadzenie Albańczykom dał piękny gol Reya Manaja. To trafienie wystarczyło do tego, by Albańczycy umocnili się na drugim miejscu - za plecami Anglii. Niewykluczone, że Juljan Shehu, pomocnik Widzewa Łódź, który w sobotę rozegrał 90 minut, zagra w barażach o mistrzostwa świata.

Komplet wyników sobotnich meczów eliminacji do MŚ w strefie UEFA:

Łotwa 2:2 Andora (Zelenskovs' 41, Gutkovskis' 55k - San Nicolas' 33, Oliveira' 78)

Norwegia 5:0 Izrael (Khalaili' 18sam, Haaland' 27' 63' 72, Nachmias' 28sam)

Węgry 2:0 Armenia (Lukacs' 56, Gruber' 90)

Bułgaria 1:6 Turcja (Kirilov' 13 - Guler' 11, Popov' 49sam, Yildiz' 51' 56, Celik' 65, )

Estonia 1:3 Włochy (Rauno Sappinen' 76 - Moise Kean' 4, Retegui' 38, Francesco Pio Esposito' 74)

Hiszpania 2:0 Gruzja (Pino' 24, Oyarzabal' 64)

Portugalia 1:0 Irlandia (Neves' 90+1)

Serbia 0:1 Albania (Manaj' 45+1)

Na jakich meczach skupiona będzie nasza uwaga w niedzielę 12 października? Oczywiście na tych, które rozegrane zostaną w polskiej grupie. O 18:00 Holandia zagra z Finlandią, a o 20:45 Litwa z Polską.

Plan niedzielnych meczów eliminacji do MŚ w strefie UEFA: