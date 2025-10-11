Ibrahimović ogłosił ws. zdobywcy Złotej Piłki. Mówi tak, że jaśniej się nie da

Laureatem tegorocznej Złotej Piłki jest Ousmane Dembele, który uzbierał w sumie 1380 punktów. Lamine Yamal, który był drugi tych "oczek" miał 1059. Trzeci Vitinha zgromadził 703 pkt. Przed publikacją wyników redaktor naczelny "France Football" ujawnił, że między Francuzem i Hiszpanem oraz resztą stawki była przepaść, co ostatecznie potwierdziły wyniki. - Nie było żadnej konkurencji. Ousmane odniósł miażdżące zwycięstwo, zdobył znaczne poparcie jury Złotej Piłki. Wygrał zdecydowanie na każdym kontynencie. Jest zdecydowanym i niekwestionowanym zwycięzcą Złotej Piłki - oświadczył Vincent Garcia.

Zlatan Ibrahimović tłumaczy się z nagrania

Wciąż nie milkną echa po tegorocznej gali wręczenia tej nagrody. Rivaldo mówił jakiś czas temu dla Betfair, że był smutny, iż Raphinha zajął dopiero piąte miejsce, a Pedri nie znalazł się w pierwszej dziesiątce. Jego zdaniem Brazylijczyk "powinien uplasować się na wyższej pozycji, a może nawet sam wygrać tę Złotą Piłkę" - komentował.

Teraz głos na temat Złotej Piłki zabrał Zlatan Ibrahimović, który w dniu wręczenia tej prestiżowej nagrody zamieścił w serwisie X nagranie ze wszystkimi swoimi trofeami i podpisał je jednym słowem: "dziedzictwo". Gianluca di Marzio zapytał go o to, czy zrobił to z powodu zazdrości.

- W domu trzymam swoje trofea, wszystkie rzeczy, które wygrałem. Nagranie opublikowane w dniu rozdania Złotej Piłki? Tak po prostu wyszło, nie ma tu zazdrości. Nakręciłem ten filmik 4 miesiące temu, nie jestem osobą, która żyje w mediach społecznościowych - tłumaczył.

Ibrahimović wskazał, komu dałby Złotą Piłkę

Padło również pytanie, czy żałuje, że nigdy nie otrzymał tego wyróżnienia. - Nie mam żalu, to bardzo dziwne, że jej nie wygrałem (śmiech), nie zawsze wygrywa najlepszy. Nie wygrałem nawet Ligi Mistrzów, to nie jest tajemnica - kontynuował.

Na koniec Zlatan Ibrahimović wskazał, komu by dał Złotą Piłkę na tegorocznej gali. - Trzeba oceniać zawodnika, który indywidualnie zrobił różnicę. Dla mnie zrobił ją Yamal - zakończył.