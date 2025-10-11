Powrót na stronę główną
Ibrahimović ogłosił ws. zdobywcy Złotej Piłki. Mówi tak, że jaśniej się nie da
Zlatan Ibrahimović dostał pytanie o Złotą Piłkę. W swoim stylu odpowiedział, że to dziwne, że jej nie wygrał. Ponadto wskazał, kto powinien ją wygrać. Gdyby to od Szweda zależało, to Ousmane Dembele by jej nie dostał.
Laureatem tegorocznej Złotej Piłki jest Ousmane Dembele, który uzbierał w sumie 1380 punktów. Lamine Yamal, który był drugi tych "oczek" miał 1059. Trzeci Vitinha zgromadził 703 pkt. Przed publikacją wyników redaktor naczelny "France Football" ujawnił, że między Francuzem i Hiszpanem oraz resztą stawki była przepaść, co ostatecznie potwierdziły wyniki. - Nie było żadnej konkurencji. Ousmane odniósł miażdżące zwycięstwo, zdobył znaczne poparcie jury Złotej Piłki. Wygrał zdecydowanie na każdym kontynencie. Jest zdecydowanym i niekwestionowanym zwycięzcą Złotej Piłki - oświadczył Vincent Garcia.

Zlatan Ibrahimović tłumaczy się z nagrania

Wciąż nie milkną echa po tegorocznej gali wręczenia tej nagrody. Rivaldo mówił jakiś czas temu dla Betfair, że był smutny, iż Raphinha zajął dopiero piąte miejsce, a Pedri nie znalazł się w pierwszej dziesiątce. Jego zdaniem Brazylijczyk "powinien uplasować się na wyższej pozycji, a może nawet sam wygrać tę Złotą Piłkę" - komentował.

Teraz głos na temat Złotej Piłki zabrał Zlatan Ibrahimović, który w dniu wręczenia tej prestiżowej nagrody zamieścił w serwisie X nagranie ze wszystkimi swoimi trofeami i podpisał je jednym słowem: "dziedzictwo". Gianluca di Marzio zapytał go o to, czy zrobił to z powodu zazdrości.

- W domu trzymam swoje trofea, wszystkie rzeczy, które wygrałem. Nagranie opublikowane w dniu rozdania Złotej Piłki? Tak po prostu wyszło, nie ma tu zazdrości. Nakręciłem ten filmik 4 miesiące temu, nie jestem osobą, która żyje w mediach społecznościowych - tłumaczył.

Ibrahimović wskazał, komu dałby Złotą Piłkę

Padło również pytanie, czy żałuje, że nigdy nie otrzymał tego wyróżnienia. - Nie mam żalu, to bardzo dziwne, że jej nie wygrałem (śmiech), nie zawsze wygrywa najlepszy. Nie wygrałem nawet Ligi Mistrzów, to nie jest tajemnica - kontynuował.

Na koniec Zlatan Ibrahimović wskazał, komu by dał Złotą Piłkę na tegorocznej gali. - Trzeba oceniać zawodnika, który indywidualnie zrobił różnicę. Dla mnie zrobił ją Yamal - zakończył.

