W 2022 roku nastąpiła rosyjska inwazja na Ukrainę. Niedługo później UEFA i FIFA wykluczyły Rosję z rozgrywek międzynarodowych. Do dziś zawieszenie trwa, a Rosjanie z uwagą przyglądali się temu, jak światowa federacja postąpi wobec Izraela. Wszystko dlatego, że Izraelczycy od dłuższego czasu mordują palestyńską ludność w Strefie Gazy.

FIFA podjęła ważną decyzję. Rosja reaguje

W ostatnim okresie nasiliły się prośby piłkarskiego środowiska, by FIFA i UEFA podjęły radykalne działania wobec Izraela. Tymczasem kwestia dyskwalifikacji izraelskich drużyn i klubów z rozgrywek międzynarodowych - według medialnych doniesień - nie znalazła się nawet w porządku obrad październikowego posiedzenia Rady FIFA.

Szef światowej federacji Gianni Infantino powiedział wcześniej, że organizacja nie jest w stanie rozwiązywać konfliktów na całym świecie. Zamierza przy tym dążyć do jednoczenia ludzi na całym świecie poprzez piłkę nożną. Zasugerował, że trzeba ją oddzielać od polityki. To odbiło się szerokim echem w Rosji.

Stają się coraz pewniejsi siebie. Rosjanie mówią o następnym kroku

Maksim Mitrofanow, sekretarz generalny Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej (RFU), powiedział w wywiadzie dla telewizji Match TV, że Rosjanie przyjmują decyzję dotyczącą Izraela z ogromną radością. Pozytywny ton widać również w niektórych mediach.

- Izrael nie powinien zostać zawieszony, Rosja musi być przywrócona. Sport naprawdę powinien być apolityczny. Popieram stanowisko prezydenta FIFA, ale musi być ono konsekwentne. Następnym krokiem będzie porządna odbudowa Rosji - powiedział Mitrofanow.

Reprezentacja Rosji może rozgrywać tylko mecze towarzyskie. Co jakiś czas znajdują się chętni na to, by rywalizować ze Sborną.