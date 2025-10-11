Nieprawdopodobne, gdzie może trafić Neymar! To byłby transferowy hit

Wielu kibiców i ekspertów wprost mówi, że Neymar powinien osiągnąć więcej w światowym futbolu. Na przeszkodzie do tego stawały mu głównie kontuzje. Brazylijczyk miał kilka groźnych urazów. W 2023 roku wyjechał z Europy, podpisując bajeczny kontrakt w saudyjskim Al-Hilal. Przez dwa lata rozegrał w tym klubie jednak tylko siedem meczów, po czym wrócił tam, gdzie wypłynął na szerokie wody - do Santosu.

Neymar wyląduje w Interze Miami? To możliwe

Powrót Neymara do ojczyzny odbił się oczywiście sporym echem. Wszyscy w Brazylii pamiętają, jak czarował, kiedy był młodym piłkarzem. Nie można jednak wykluczyć, że 33-latek zdecyduje się na ponowne opuszczenie miejsca, w którym dojrzewał piłkarsko.

Sky Sports podaje, że Neymarem mocno zainteresowany jest Inter Miami. Amerykanie chcą uczynić, by ponownie zaistniało legendarne trio z FC Barcelony do którego poza Brazylijczykiem należą rzecz jasna Lionel Messi i Luis Suarez. Dlatego też Inter ma prosty plan, jak tego dokonać.

Najpierw zamierza przedłużyć kontrakty z Argentyńczykiem i Urugwajczykiem, a następnie rozpocząć negocjacje z Neymarem, który otrzyma atrakcyjną ofertę finansową. Działacze ekipy z Miami liczą na to, że wszystko potoczy się w sprawny sposób. Kontrakt 33-latka z Santosem wygasa w grudniu tego roku, więc trzeba działać szybko.

Jasny plan Interu Miami. Dlatego chcą Neymara

Inter marzy o ściągnięciu najlepszego strzelca w historii Canarinhos, ponieważ liczy na zwiększenie zysków choćby w zakresie sprzedaży koszulek. Amerykanie są przekonani, że przyjście Neymara mogłoby dać wiele korzyści. Mowa tu nie tylko o aspekcie marketingowym, ale także sportowym.

W tym sezonie w barwach Santosu Brazylijczyk rozegrał 21 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty.