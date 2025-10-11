Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Była 28. minuta, gdy Polacy zaskoczyli Niemców! Pięć goli w meczu o Euro
Reprezentacja Polski do lat 17 rozpoczęła eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy, które odbędą się w Estonii. Biało-Czerwoni przegrali z Niemcami 1:4. Kolejne spotkanie rozegrają 14 października z Luksemburgiem.
Reprezentacja Polski do lat 17
fot. screen https://www.youtube.com/watch?v=TFrnw9DirLI

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do mistrzostw Europy do lat 17. Podopieczni Piotra Kobiereckiego w grupie 13 rywalizują z Niemcami i Luksemburgiem. W sobotę 11 października Biało-Czerwoni w Esch-sur-Alzette zmierzyli się z naszymi zachodnimi sąsiadami.

Zobacz wideo Lewandowski sprawdził Grosickiego! Hit internetu. Kosecki ocenia

Pięć goli w meczu Polski. Niemcy dali bolesną lekcję

Spotkanie lepiej rozpoczęli Niemcy, którzy już w dziewiątej minucie objęli prowadzenie. Do siatki trafił Isaiah Seretis, zawodnik występujący na co dzień w Wolfsburgu. Polacy zdołali odpowiedzieć niecałe 20 minut później. Stan meczu wyrównał Zachary Zalewski z Jagiellonii Białystok.

Chwilę później trener polskiej reprezentacji dokonał pierwszej zmiany. Antoni Kapusta zmienił Kacpra Berkowskiego. Kiedy wydawało się, że na przerwę oba zespoły zejdą przy remisie, Niemców na drugie prowadzenie w tym meczu wyprowadził Ahmad Najdi - zawodnik Borussii Dortmund.

Drugą połowę - niestety - znacznie lepiej rozpoczęli rywale. Po faulu Lisa-Zielińskiego na Yigicie sędzia Dalibor Cerny podyktował rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Marwan-Omir Mirza - także zawodnik występujący na co dzień w Dortmundzie.

Ten sam zawodnik - w 68. minucie meczu - podwyższył wynik na 4:1, ustalając zarazem rezultat.

Kolejny mecz Polacy rozegrają 14 października. Ich rywalem będzie Luksemburg, który w swoim pierwszym spotkaniu eliminacji przegrał z Niemcami 0:4.

  • Polska U-17 1:4 Niemcy U-17 (1:2)
  • Gole: Zachary Zalewski' 28 - Isaiah Sereits' 9, Ahmad Najdi' 43, Marwan-Omir Mirza' 54k' 68
  • Skład Polski: Bochniarz (gk) - Lis-Zieliński, Cecuła (k), Korżyński - Zalewski, Buchta (63' Hańćko), Prajsnar, Wyganowski (78' Janyszka), Szywała (78' Bartczak) - Berkowski (31' Kapusta), Kucharski (46' Piasta)

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik