Była 28. minuta, gdy Polacy zaskoczyli Niemców! Pięć goli w meczu o Euro

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do mistrzostw Europy do lat 17. Podopieczni Piotra Kobiereckiego w grupie 13 rywalizują z Niemcami i Luksemburgiem. W sobotę 11 października Biało-Czerwoni w Esch-sur-Alzette zmierzyli się z naszymi zachodnimi sąsiadami.

Pięć goli w meczu Polski. Niemcy dali bolesną lekcję

Spotkanie lepiej rozpoczęli Niemcy, którzy już w dziewiątej minucie objęli prowadzenie. Do siatki trafił Isaiah Seretis, zawodnik występujący na co dzień w Wolfsburgu. Polacy zdołali odpowiedzieć niecałe 20 minut później. Stan meczu wyrównał Zachary Zalewski z Jagiellonii Białystok.

Chwilę później trener polskiej reprezentacji dokonał pierwszej zmiany. Antoni Kapusta zmienił Kacpra Berkowskiego. Kiedy wydawało się, że na przerwę oba zespoły zejdą przy remisie, Niemców na drugie prowadzenie w tym meczu wyprowadził Ahmad Najdi - zawodnik Borussii Dortmund.

Drugą połowę - niestety - znacznie lepiej rozpoczęli rywale. Po faulu Lisa-Zielińskiego na Yigicie sędzia Dalibor Cerny podyktował rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Marwan-Omir Mirza - także zawodnik występujący na co dzień w Dortmundzie.

Ten sam zawodnik - w 68. minucie meczu - podwyższył wynik na 4:1, ustalając zarazem rezultat.

Kolejny mecz Polacy rozegrają 14 października. Ich rywalem będzie Luksemburg, który w swoim pierwszym spotkaniu eliminacji przegrał z Niemcami 0:4.