Gwiazdor Chelsea wskazał najlepszych piłkarzy. Ronaldo dopiero czwarty

Cole Palmer z urazem pachwiny zmaga się niemal od początku sezonu. Kiedy wydawało się, że przerwa była krótka, kontuzja się odnowiła. Palmer musiał zejść z boiska po zaledwie 20 minutach meczu z Manchesterem United.

Teraz mówi się o nieco dłuższym leczeniu. Anglik ma pauzować jeszcze przez najbliższy miesiąc, by do końca wyleczyć problematyczną pachwinę. Dzięki przerwie na rehabilitację Palmer ma więcej czasu na aktywności mniej związane z uprawianiem sportu.

Najlepsza piątka Palmera

Anglik wystąpił w filmiku promującym sieć sklepów Sports Direct. Zapytany o pięciu najlepszych piłkarzy, zaczął od Leo Messiego. - Bo jest najlepszy w historii. - krótko wytłumaczył swój wybór. Następny był Neymar, a jako trzeciego Palmer wymienił Wayne'a Rooney'a.

Postawienie na legendę United nie dziwi. Cole Palmer urodził się na przedmieściach Manchesteru. Już w trakcie kariery otwarcie przyznawał, że w dzieciństwie był fanem "Czerwonych Diabłów", a jego ulubionym zawodnikiem był właśnie Rooney. Czwarty na liście najlepszych okazał się Cristiano Ronaldo - również były zawodnik United, po czym nastąpiła cisza.

- To już pięciu, tak? - dopytał się Palmer. Gdy usłyszał, że musi wymienić jeszcze jedno nazwisko, zaczął się mocno zastanawiać. Po chwili wypalił - Nie, nie mam już nikogo [na myśli].

Piątka, a raczej czwórka najlepszych piłkarzy według Cole'a Palmera wygląda więc tak: