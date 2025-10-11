Powrót na stronę główną
Gwiazdor Chelsea wskazał najlepszych piłkarzy. Ronaldo dopiero czwarty
Cole Palmer z powodu przewlekłej kontuzji pachwiny nie pojawia się od jakiegoś czasu na boisku. Pauza Anglika jeszcze chwilę potrwa. Medycy Chelsea chcą uniknąć odnowienia się urazu. Powoduje to, że Palmer ma więcej czasu na aktywności pozasportowe. W niedawnym filmie wrzuconym na media społecznościowe sieci sklepów Sports Direct został zapytany o pięciu najlepszych piłkarzy. Wymienił... czterech.
Cole Palmer z urazem pachwiny zmaga się niemal od początku sezonu. Kiedy wydawało się, że przerwa była krótka, kontuzja się odnowiła. Palmer musiał zejść z boiska po zaledwie 20 minutach meczu z Manchesterem United.

Teraz mówi się o nieco dłuższym leczeniu. Anglik ma pauzować jeszcze przez najbliższy miesiąc, by do końca wyleczyć problematyczną pachwinę. Dzięki przerwie na rehabilitację Palmer ma więcej czasu na aktywności mniej związane z uprawianiem sportu

Najlepsza piątka Palmera

Anglik wystąpił w filmiku promującym sieć sklepów Sports Direct. Zapytany o pięciu najlepszych piłkarzy, zaczął od Leo Messiego. - Bo jest najlepszy w historii. - krótko wytłumaczył swój wybór. Następny był Neymar, a jako trzeciego Palmer wymienił Wayne'a Rooney'a. 

Postawienie na legendę United nie dziwi. Cole Palmer urodził się na przedmieściach Manchesteru. Już w trakcie kariery otwarcie przyznawał, że w dzieciństwie był fanem "Czerwonych Diabłów", a jego ulubionym zawodnikiem był właśnie Rooney. Czwarty na liście najlepszych okazał się Cristiano Ronaldo - również były zawodnik United, po czym nastąpiła cisza.

- To już pięciu, tak? - dopytał się Palmer. Gdy usłyszał, że musi wymienić jeszcze jedno nazwisko, zaczął się mocno zastanawiać. Po chwili wypalił - Nie, nie mam już nikogo [na myśli]. 

Piątka, a raczej czwórka najlepszych piłkarzy według Cole'a Palmera wygląda więc tak:

  1. Leo Messi
  2. Neymar
  3. Wayne Rooney
  4. Cristiano Ronaldo

