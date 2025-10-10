Szok w polskiej lidze. Piłkarze zrezygnowali z meczu. Klub mówi co innego

Najlepsi polscy piłkarze przygotowują się do meczu z Litwą w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni podejdą do tego spotkania w pozytywnych nastrojach, po triumfie 1:0 w sparingowym starciu z Nową Zelandią. Jedynego gola zdobył Piotr Zieliński.

Mimo przerwy reprezentacyjnej mecze w niższych ligach wciąż są rozgrywane. Ciekawie wygląda sytuacja w III lidze, gdzie liderem po jedenastu kolejkach jest KSZO Ostrowiec z dwoma punktami przewagi nad drugim zespołem - Wiślanie Skawina.

Szokujące doniesienia pojawiły się nt. zaplanowanego na piątek 10 października meczu między Wisłoką Dębica a Stalą Kraśnik. Oba kluby okupują miejsca w środku tabeli - Wisłoka jest dziewiąta z dorobkiem 16 pkt, a Stal dwunasta i ma jedno "oczko" mniej. Jednak w serwisie X pojawiły się skandaliczne informacje nt. tego meczu, które ujawnił w serwisie X Maciej Decowski-Niemiec.

"Stal Kraśnik nie pojedzie na mecz z Wisłoką Dębica! Piłkarze trzecioligowca nie otrzymali wypłat od kwietnia i zrezygnowali z dzisiejszego meczu!" - czytamy.

Stal Kraśnik opublikowała komunikat

Niedługo po opublikowaniu tej informacji klub opublikował oficjalny komunikat w tej sprawie, w którym informuje, że... to przez awarię drużyna nie dała rady dojechać na wyjazdowe spotkanie.

"Z powodu awarii autokaru zaraz po wyjeździe z Kraśnika, nasza drużyna nie dotrze dziś na mecz z Wisłoką. Klub pozostaje w kontakcie z PZPN oraz drużyną Wisłoki" - czytamy na oficjalnym profilu klubu.

Nie wiadomo, jak rozwinie się ta sytuacja. Jeśli kluby oraz związek dojdą do porozumienia i ta wersja się potwierdzi, to spotkanie może odbędzie się w innym terminie. Jeśli nie - Wisłoka Dębica może otrzymać walkower.