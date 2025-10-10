Dobre wieści dla reprezentacji Polski przed meczem z Litwą. UEFA ogłosiła

Polska ma za sobą mecz towarzyski z Nową Zelandią. Zwyciężyliśmy 1:0 po niezbyt dobrej grze. Kilku zawodników było sprawdzanych pod kątem potencjalnego występu w niedzielę przeciwko Litwie. Ewentualne zwycięstwo w Kownie mocno przybliży Biało-Czerwonych do występu w barażach o mundial. UEFA poinformowała, że głównym arbitrem tego pojedynku będzie Czech Ondrej Berka. Na liniach pomagać mu będą jego rodacy Ivo Nadvornik i Kamil Hajek. Na arbitra technicznego wyznaczono natomiast Marka Radinę.

Berka prowadził jeden mecz Polaków. Miłe wspomnienie

W przeszłości Berka miał przyjemność być głównym arbitrem w meczu towarzyskim Polska - Łotwa (listopad 2023 roku). Wówczas Biało-Czerwoni zwyciężyli 2:0. Niedługo wcześniej był też rozjemcą w sparingu naszej kadry do lat 21, która zremisowała ze Słowacją 2:2.

Co ciekawe, przed Berką dopiero drugie spotkanie w roli głównego arbitra w eliminacjach do mistrzostw świata. Wcześniej prowadził mecz San Marino - Austria zakończony zwycięstwem gości 4:0. Miejmy nadzieję, że w najbliższą niedzielę sędzia nie będzie popełniał błędów.

Litwa - Polska. Jak wygląda sytuacja w grupie G?

Jesteśmy już w drugiej części eliminacji do mistrzostw świata w grupie G. Na prowadzeniu znajduje się Holandia z dorobkiem 13 punktów. Polska zgromadziła trzy "oczka" mniej, podobnie zresztą jak Finlandia, którzy rozegrali jedno spotkanie więcej.

Litwa dotychczas uzbierała trzy punkty i zajmuje przedostatnie miejsce, wyprzedzając tylko Maltę (2 pkt). Jednocześnie Litwini już nie raz wysyłali sygnały, że nie można ich lekceważyć.

W pamięci mamy przede wszystkim wrześniowy pojedynek z Holendrami, gdzie nasz najbliższy rywal przegrywał 0:2, ale doprowadził do wyrównania. Ostatecznie jednak faworyzowani Oranje triumfowali 3:2.