Mbappe powiedział prawdę o Yamalu. Ludziom otworzą się oczy

Kylian Mbappe był gościem programu Universo Valdano, emitowanym na platformie Movistar +. Cytowany przez Sport.es, dużo czasu przeznaczył na opowieści o największej gwieździe głównego rywala swojej drużyny.
Mistrz świata z 2018 roku docenił piłkarską niewątpliwą klasę sportową Yamala. - Myślę, że łatwo zauważyć jego pasję do piłki nożnej. To jest jedyna rzecz, której nigdy nie może zgubić. - powiedział Mbappe. Później kontynuował - Lamine to bardzo utalentowany piłkarz. Mam nadzieję, że dojdzie tam, gdzie chce. Życzę mu wszystkiego dobrego.
Kylian Mbappe już od lat jest na świeczniku, więc uznał za zasadne wesprzeć młodszego kolegę dobrym słowem. - Co do życia prywatnego Yamala... mnóstwo ludzi o tym gada, o jego związkach, i tak dalej. Według mnie ludzie powinni go zostawić w spokoju.
- Trzeba zaakceptować, że jest rewelacyjnym piłkarzem, ale w prawdziwym życiu? On ma 18 lat! Każdy w tym wieku popełniał błędy, robił wiele głupstw. Po jakimś czasie zbierze doświadczenie życiowe, będzie wiedział co dla niego jest dobre, a co jest złe. A my? Dopóki to nic poważnego, powinniśmy się zająć tym, co robi na boisku, nie poza nim. - dodał Mbappe, z troską wypowiadając się o gwiazdce Barcelony.
Francuz poruszył również kwestię jego stosunków z Viniciusem Juniorem. - Dwóch wielkich piłkarzy w jednej drużynie, to sprzedaje się w mediach. A prawda jest taka, że mam bardzo dobre stosunki z Viniciusem. Znacznie się poprawiły w ciągu ostatnich miesięcy, złapaliśmy kontakt, poznaliśmy się lepiej. To świetny piłkarz i znakomity człowiek. Wiemy, że ludzie będą o nas gadać, ale koniec końców mamy jeden cel - zdobywanie trofeów.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!