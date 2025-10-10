Mbappe powiedział prawdę o Yamalu. Ludziom otworzą się oczy

Kylian Mbappe był gościem programu Universo Valdano, emitowanym na platformie Movistar +. Cytowany przez Sport.es, dużo czasu przeznaczył na opowieści o największej gwieździe głównego rywala swojej drużyny.

Mistrz świata z 2018 roku docenił piłkarską niewątpliwą klasę sportową Yamala. - Myślę, że łatwo zauważyć jego pasję do piłki nożnej. To jest jedyna rzecz, której nigdy nie może zgubić. - powiedział Mbappe. Później kontynuował - Lamine to bardzo utalentowany piłkarz. Mam nadzieję, że dojdzie tam, gdzie chce. Życzę mu wszystkiego dobrego.

"Zostawcie Yamala w spokoju!"

Kylian Mbappe już od lat jest na świeczniku, więc uznał za zasadne wesprzeć młodszego kolegę dobrym słowem. - Co do życia prywatnego Yamala... mnóstwo ludzi o tym gada, o jego związkach, i tak dalej. Według mnie ludzie powinni go zostawić w spokoju.

- Trzeba zaakceptować, że jest rewelacyjnym piłkarzem, ale w prawdziwym życiu? On ma 18 lat! Każdy w tym wieku popełniał błędy, robił wiele głupstw. Po jakimś czasie zbierze doświadczenie życiowe, będzie wiedział co dla niego jest dobre, a co jest złe. A my? Dopóki to nic poważnego, powinniśmy się zająć tym, co robi na boisku, nie poza nim. - dodał Mbappe, z troską wypowiadając się o gwiazdce Barcelony.

Vinicius? Przyjaciel. Łączy nas jedno

Francuz poruszył również kwestię jego stosunków z Viniciusem Juniorem. - Dwóch wielkich piłkarzy w jednej drużynie, to sprzedaje się w mediach. A prawda jest taka, że mam bardzo dobre stosunki z Viniciusem. Znacznie się poprawiły w ciągu ostatnich miesięcy, złapaliśmy kontakt, poznaliśmy się lepiej. To świetny piłkarz i znakomity człowiek. Wiemy, że ludzie będą o nas gadać, ale koniec końców mamy jeden cel - zdobywanie trofeów.