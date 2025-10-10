Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Mbappe powiedział prawdę o Yamalu. Ludziom otworzą się oczy
Choć na boisku rywalizują ze sobą podczas El Clasico, wielkie gwiazdy Realu Madryt i Barcelony - Kylian Mbappe oraz Lamine Yamal - są bliskimi znajomymi. Ten pierwszy wystąpił ostatnio w hiszpańskiej telewizji, chwaląc Yamala za jego miłość do piłki nożnej i doceniając jego ponadprzeciętne umiejętności. Zaapelował też do słuchaczy, by nie interesowali się tak mocno prywatnym życiem Hiszpana.
Kylian Mbappe
fot. Movistar

Kylian Mbappe był gościem programu Universo Valdano, emitowanym na platformie Movistar +. Cytowany przez Sport.es, dużo czasu przeznaczył na opowieści o największej gwieździe głównego rywala swojej drużyny.

Zobacz wideo Siatkarki #VolleyWrocław zwycięskie w pierwszy meczu TAURON Ligi 2025/26. Martyna Łazowska: Byłyśmy lepsze

Mistrz świata z 2018 roku docenił piłkarską niewątpliwą klasę sportową Yamala. - Myślę, że łatwo zauważyć jego pasję do piłki nożnej. To jest jedyna rzecz, której nigdy nie może zgubić. - powiedział Mbappe. Później kontynuował - Lamine to bardzo utalentowany piłkarz. Mam nadzieję, że dojdzie tam, gdzie chce. Życzę mu wszystkiego dobrego.

"Zostawcie Yamala w spokoju!"

Kylian Mbappe już od lat jest na świeczniku, więc uznał za zasadne wesprzeć młodszego kolegę dobrym słowem. - Co do życia prywatnego Yamala... mnóstwo ludzi o tym gada, o jego związkach, i tak dalej. Według mnie ludzie powinni go zostawić w spokoju.

- Trzeba zaakceptować, że jest rewelacyjnym piłkarzem, ale w prawdziwym życiu? On ma 18 lat! Każdy w tym wieku popełniał błędy, robił wiele głupstw. Po jakimś czasie zbierze doświadczenie życiowe, będzie wiedział co dla niego jest dobre, a co jest złe. A my? Dopóki to nic poważnego, powinniśmy się zająć tym, co robi na boisku, nie poza nim. - dodał Mbappe, z troską wypowiadając się o gwiazdce Barcelony.

Vinicius? Przyjaciel. Łączy nas jedno

Francuz poruszył również kwestię jego stosunków z Viniciusem Juniorem. - Dwóch wielkich piłkarzy w jednej drużynie, to sprzedaje się w mediach. A prawda jest taka, że mam bardzo dobre stosunki z Viniciusem. Znacznie się poprawiły w ciągu ostatnich miesięcy, złapaliśmy kontakt, poznaliśmy się lepiej. To świetny piłkarz i znakomity człowiek. Wiemy, że ludzie będą o nas gadać, ale koniec końców mamy jeden cel - zdobywanie trofeów.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?