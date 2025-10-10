Powrót na stronę główną
Van Persie wyszedł i ogłosił ws. powrotu Modera. Na to czekaliśmy!
Jakub Moder nie może zaliczyć sezonu 2025/26 do udanych. Z powodu kontuzji pleców, odniesionej poczas przedsezonowych przygotowań, środkowy pomocnik nie rozegrał jeszcze żadnego spotkania dla Feyenoordu. Omijają go również zgrupowania reprezentacji. Nowe informacje na temat zdrowia 26-latka podał trener Feyenoordu, Robin van Persie. Teraz okazuje się, że powrót na boisko jest coraz bliżej!
Jakub Moder i Robin van Persie
fot. screen https://www.youtube.com/watch?v=1bavEa_f5j8&t=112s fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Początek 2025 roku w wykonaniu Jakuba Modera napawał optymizmem. W zimowym okienku transferowym został ściągnięty przez Feyenoord Rotterdam z angielskiego Brighton and Hove Albion. Reprezentant Polski błyskawicznie wywalczył sobie ważne miejsce w składzie drużyny Robina van Persiego. Zagrał łącznie w 19 spotkaniach, strzelając 4 bramki oraz dokładając 2 asysty.

Kontuzja, rehabilitacja, opóźnienia...

Niestety, na początku treningów do nowego sezonu Polak dostał urazu, który wykluczył jego udział w obozie przygotowawczym. Początkowo zakładano, że przerwa potrwa do wrześniowego okienka reprezentacyjnego, ale mamy już październik, a Modera wciąż nie oglądamy ani na boiskach ligi holenderskiej, ani w gronie powołanych do reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana. 

Trzy tygodnie temu informowaliśmy o przedłużających się problemach zdrowotnych Polaka. Van Persie zaznaczał, że kluczową sprawą w rehabilitacji Modera jest brak pośpiechu. Trener Feyenoordu opowiedział ostatnio o kontuzjach w swojej drużynie. Cytowany przez 1908.nl, opowiedział o powrocie 26-latka do treningów.

Powrót na dniach? Van Persie przyznaje

- Jakub Moder nie jest jeszcze w stu procentach gotów, ale praktycznie rzecz ujmując, wrócił już do treningów. Ćwiczy z częścią drużyny, jednak z punktu widzenia jego formy fizycznej, nie jest jeszcze w stanie uczestniczyć w zajęciach z całym zespołem. Monitorujemy jego sytuację z dnia na dzień - przyznał.

Ostrożność wciąż jest w cenie i jest też w pełni uzasadniona. Moder już miał znaczące problemy z powrotem po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kwietniu 2022 roku. Kontuzja ta wykluczyła go z udziału w Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze, a także z gry przez cały sezon 2022/23 - na murawę wrócił dopiero w listopadzie 2023. 

Feyenoord, pomimo nieobecności Polaka, radzi sobie bardzo dobrze. W ośmiu dotychczas rozegranych kolejkach ligi holenderskiej odnotował aż siedem zwycięstw i przewodzi tabeli Eredivisie z 3 punktami przewagi nad PSV.

