Jego nikt się nie spodziewał. Urban tłumaczy się z decyzji

Spodziewano się, że w pierwszym składzie Polski na mecz towarzyski w Chorzowie z Nowozelandczykami zobaczymy Kamila Grabarę, dla którego to byłby drugi występ w narodowych barwach w karierze.

"Urban potwierdził, że w czwartek zagra Kamil Grabara, jednak nie doprecyzował, czy zawodnik VfL Wolfsburg rozpocznie spotkanie od pierwszej minuty, czy wejdzie na boisko z ławki. Biorąc pod uwagę hierarchię w kadrze, możemy jednak się spodziewać, że Grabara wyjdzie na mecz z Nową Zelandią w podstawowym składzie" - tak opisywał sytuację w czwartek rano dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.

Niespodzianka w składzie Polski. Urban wyjaśnia

Tymczasem Grabara zacznie mecz na ławce rezerwowych, a do pierwszego składu wskoczy Bartłomiej Drągowski. To największa niespodzianka w eksperymentalnym składzie Polski na spotkanie z Nową Zelandią. Wydawało się, że wyższe notowania u Jana Urbana ma mimo wszystko Grabara.

Selekcjoner reprezentacji Polski gościł w studiu przedmeczowym na antenie TVP Sport i odniósł się do swoich wyborów. Rozpoczęcie meczu z Drągowskim w bramce tłumaczył tym, że bramkarz Panathinaikosu Ateny częściej bywał na zgrupowaniach w ostatnim czasie niż Grabara, ma dłuższy staż. Urban ma przekonanie, że lepiej zacząć mecz z graczem bardziej obytym z kadrą.

Ale to nie znaczy, że Grabara w ogóle dziś nie zagra, bo ma wejść w drugiej połowie. To będzie jego pierwszy występ w kadrze narodowej od 1 czerwca 2022 r., kiedy zagrał w Lidze Narodów z Walią we Wrocławiu.

- Drągowski częściej był ostatnio z nami, Grabara pojawił się w reprezentacji nieco później, ale każdy dostanie po 45 minut i nie ma co rozróżniać kto pierwszy, a kto drugi - powiedział Urban na antenie TVP Sport.

To ostatni w tym roku sparing z udziałem reprezentacji Polski. Potem zagra trzy mecze eliminacji - w niedzielę z Litwą i w listopadzie z Holandią oraz Maltą.