Grał w reprezentacji, dostał wyrok za jazdę po alkoholu

Chociaż Ołeksandr Alijew urodził się w Rosji, to całkowicie wspiera Ukrainę w zbrodniczej wojnie rozpoczętej przez Rosjan. Także z Ukrainy pochodzi duża część rodziny byłego piłkarza m.in. Dynama Kijów czy właśnie reprezentacji naszych wschodnich sąsiadów. Ba! Alijew zaciągnął się nawet do wojska, żeby bronić Ukrainy przed rosyjskim najeźdźcą.

Ołeksandr Alijew został złapany podczas jazdy pod wpływem alkoholu

Każdy ma jednak swoje - delikatnie mówiąc - słabsze dni. I taki miał też Ołeksandr Alijew, gdy został zatrzymany 12 kwietnia w centrum Kijowa podczas prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Po blisko pół roku wiadomo, jaka kara spotkała 40-latka.

"Został ukarany grzywną w wysokości 17 000 hrywien [około 1500 zł - przyp. red.] i rocznym zakazem prowadzenia pojazdów. Stało się to po tym, jak sąd w stolicy uznał byłego piłkarza winnym prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu" - poinformował ukraiński portal Glavcom, powołując się na rejestr sądowy.

Przybliżając kulisy zatrzymania Alijewa serwis podał, że wyczuwalna była "woń alkoholu z ust i zachowanie nieadekwatne do sytuacji". Do tego przed sądem nie przyznał się do winy. "Jego zdaniem policjanci nie mieli powodu, aby zatrzymać pojazd" - czytamy.

"Oprócz grzywny za jazdę po pijanemu, przeciwko Ołeksandrwi Alijewowi sporządzono zawiadomienie o drobnym chuligaństwie i złośliwym nieposłuszeństwie (przeklinał i obraźliwie atakował funkcjonariuszy policji). Do zdarzenia doszło podczas tej samej kontroli drogowej 12 kwietnia br. Sąd umorzył jednak sprawę z powodu upływu terminów na nakładanie kar administracyjnych" - podsumowano.