Trudno nie ocenić, że od pewnego czasu Tymoteusz Puchacz jest kimś na kształt piłkarskiego celebryty. Wychowanek Lecha Poznań bawi się futbolem, widać, że nie jest nastawiony na wyciśnięcie kariery jak cytryny. A za to chętnie pojawia się w przestrzeni internetowej, jak to zrobił w ostatnim czasie. - Ja tam nie znam nikogo, bo to jest wielki ściek ten Twitter. Piłkarscy użytkownicy Twittera, to tak samo k***a jak z tym "Kowalem". Oni tam siedzą i wyszydzają czyjąś ciężką pracę i mnie to wk*****, wiesz, o co chodzi? - powiedział Puchacz podczas jednego z internetowych streamów.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

Tymoteusz Puchacz "podpalił" ws. portalu X. Od razu pojawiły się komentarze

Portal X, tudzież Twitter, jest popularny w polskim środowisku piłkarskim, więc nic dziwnego, że powyższe słowa Puchacza znalazły swoje odbicie na tym serwisie społecznościowym. "Czasem wyszydzają, czasem przesadnie się jarają, ale jak żyć bez #darmowyportal. Jestem tu od 2009 i oczywiście, że się zmienił, nawet nazwę. Zależy, czego człowiek tu szuka, dla mnie niewyczerpane źródło beki, ale i inspiracji. Oraz wciąż informacji" - napisał Michał Pol.

Zobacz też: Kibice zachwyceni tym, co zrobił Urban. "Jest po prostu zaj..."

"Ten ku**a zamiast dobrze grać w piłkę to tylko śni o mnie" - napisał z kolei Wojciech Kowalczyk, który miał już z Puchaczem internetową "dramę o plaskacza".

Wpis Wojciecha Kowalczyka screen

Na słowa piłkarza azerskiego Sabah FK zareagowali także kibice. "Ściek to jego kariera i wyje***e ego. Za rok z podkulonym ogonem wróci do Ekstraklasy", "powiedział chłop od noszenia głośnika w reprezentacji", "Mordzia pogra pół roku w Baku, tam spadek i cyk do freak fightów", "Na szczęście nie wyszydzają ciężkiej pracy Puchacza, bo jej nigdy nie było" - pisali.