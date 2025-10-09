Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Legenda "sprzedała się Rosji". Ukraińcy wprost: "Haniebna decyzja"
"Kolejna haniebna decyzja włoskiej legendy" - czytamy w ukraińskich mediach. O co chodzi? O decyzję Andrei Pirlo, który zdecydował się zostać ambasadorem jednej z rosyjskich firm. To kolejny piłkarz z Włoch, który nie widzi niczego złego w konszachtach z Rosjanami.
Andrea Pirlo
fot. YT @shootforlove

Nie ma wątpliwości, że Andrea Pirlo był świetnym zawodnikiem. Triumfy z AC Milanem, Juventusem czy reprezentacją Włoch mówią wszystko. Po zawieszeniu butów na kołku Pirlo został trenerem. Pod tym względem radzi sobie o wiele gorzej niż za czasów gry na boisku i obecnie prowadzi emirackie Dubai United

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

Andrea Pirlo nawiązał współpracę z rosyjskim bukmacherem 

Mogło się wydawać, że za czasów gry w piłkę czy obecnie Pirlo nie może narzekać na brak gotówki. Włoch widocznie hołduje zasadzie, że pecunia non olet [pieniądze nie śmierdzą], bo właśnie ogłosił, że został ambasadorem jednego z rosyjskich bukmacherów. 

Zobacz też: Świątek odpowiedziała na słowa Celta w najlepszy możliwy sposób

Spuśćmy zasłonę milczenia na samo ogłoszenie i nazwę bukmachera. Co jasne - ta informacja mocno oburzyła Ukraińców, którzy od ponad trzech lat zmagają się z rosyjską agresją i bombardowaniami. "Kolejna haniebna decyzja włoskiej legendy: Pirlo został ambasadorem rosyjskiego bukmachera", "Genialny piłkarz, ale beznadziejny człowiek", "sprzedał się Rosji" - czytamy w tamtejszych mediach.

Andrea Pirlo nie jest niestety jedyną legendą włoskiego futbolu, która współpracuje z Rosją po agresji na Ukrainę. Przypomnijmy, że podobnie haniebnego czynu dopuścił się Francesco Totti. Były napastnik AS Romy w kwietniu bieżącego roku udał się do Moskwy na rozdanie nagród. - Wybrałem się do Rosji, bo zostałem zaproszony. To był sportowy event i uczestniczyłem w nim. Co w tym złego? Dlaczego miałem tego nie robić? Byłem też w innych miejscach, nie tylko tam - mówił, próbując tłumaczyć się z całej sytuacji.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!