Legenda "sprzedała się Rosji". Ukraińcy wprost: "Haniebna decyzja"

Nie ma wątpliwości, że Andrea Pirlo był świetnym zawodnikiem. Triumfy z AC Milanem, Juventusem czy reprezentacją Włoch mówią wszystko. Po zawieszeniu butów na kołku Pirlo został trenerem. Pod tym względem radzi sobie o wiele gorzej niż za czasów gry na boisku i obecnie prowadzi emirackie Dubai United.

Andrea Pirlo nawiązał współpracę z rosyjskim bukmacherem

Mogło się wydawać, że za czasów gry w piłkę czy obecnie Pirlo nie może narzekać na brak gotówki. Włoch widocznie hołduje zasadzie, że pecunia non olet [pieniądze nie śmierdzą], bo właśnie ogłosił, że został ambasadorem jednego z rosyjskich bukmacherów.

Spuśćmy zasłonę milczenia na samo ogłoszenie i nazwę bukmachera. Co jasne - ta informacja mocno oburzyła Ukraińców, którzy od ponad trzech lat zmagają się z rosyjską agresją i bombardowaniami. "Kolejna haniebna decyzja włoskiej legendy: Pirlo został ambasadorem rosyjskiego bukmachera", "Genialny piłkarz, ale beznadziejny człowiek", "sprzedał się Rosji" - czytamy w tamtejszych mediach.

Andrea Pirlo nie jest niestety jedyną legendą włoskiego futbolu, która współpracuje z Rosją po agresji na Ukrainę. Przypomnijmy, że podobnie haniebnego czynu dopuścił się Francesco Totti. Były napastnik AS Romy w kwietniu bieżącego roku udał się do Moskwy na rozdanie nagród. - Wybrałem się do Rosji, bo zostałem zaproszony. To był sportowy event i uczestniczyłem w nim. Co w tym złego? Dlaczego miałem tego nie robić? Byłem też w innych miejscach, nie tylko tam - mówił, próbując tłumaczyć się z całej sytuacji.