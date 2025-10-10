Rosyjska flaga na trybunach polskiego stadionu. Burmistrz usłyszał "zdrastwujtie"

W całej Polsce od wielu lat są przebudowywane stare, albo powstają nowe stadiony. Nie inaczej jest w Łazach, gdzie ciągle trwa modernizacja obiektu sprzed lat. W ramach inwestycji przebudowano m.in. trybuny i wybudowane nowe oświetlenie. Ponad 6,5 miliona złotych na ten projekt pochodzi z Polskiego Ładu.

Rosyjska flaga zagościła na trybunach stadionu w Łazach. Na szczęście tylko na chwilę

Na przebudowanym obiekcie mecze rozgrywać będzie miejscowa MKS Łazowianka Łazy, która na co dzień gra w sosnowieckiej grupie A klasy. Generalnie wydawało się, że nic nie może wzbudzić większych kontrowersji. Stało się jednak inaczej. Mianowicie początkowo krzesełka zostały pomalowane na trzy kolory. Patrząc od góry - biały, niebieski i czerwony. Jak łatwo się domyślić - wyglądały jak flaga Rosji, co od paru lat nie jest zbyt dobrym podobieństwem.

Całą sprawę opisała "Gazeta Wyborcza". - Patrzę na trybuny i aż mną trzęsie! Mało to się ruskiej propagandy przez internet przelewa, żebym jeszcze musiał ruską flagę na naszym stadionie oglądać? - pytał mieszkaniec Łaz, którego cytuje "GW". "Mieszkaniec Łaz opowiada nam, że słyszał, jak burmistrza przywitano w mieście słowami "zdrastwujtie". - Chyba jednak nie załapał - mówi" - dodano.

Cała sprawa odbiła się szerokim echem w tamtejszej społeczności i na szczęście w miarę szybko przestawiono krzesełka. Teraz wyglądają tak, jak na zdjęcia poniżej i oddają ducha barw zespołu, które są niebiesko-biało-czerwone.