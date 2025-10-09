Kibice zachwyceni tym, co zrobił Urban. "Jest po prostu zaj..."

Odkąd Jan Urban był wymieniany jako kandydat na selekcjonera, podkreślano jego umiejętności miękkie, zdolność do osiągnięcia porozumienia praktycznie z każdym, otwartość na drugiego człowieka. Wykorzystuje je od pierwszego dnia pracy z reprezentacją, co widać m.in. na vlogach ze zgrupowań.

Co za zachowanie Urbana na kolacji. Kibice zachwyceni

W najnowszym vlogu opublikowanym na kanale YouTube Łączy nas piłka pokazano m.in. ujęcia z kolacji reprezentacji Polski, na której pojawili się specjalni goście. Przyszedł pan Tomasz, który wygrał kolację z kadrą w ramach aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zabrał ze sobą czwórkę synów. Urban od razu skrócił dystans w rozmowach z chłopcami. - Byku, grasz coś w piłkę? - rzucił do jednego z nich. Chciał pokazać w ten sposób, że mogą czuć się swobodnie i nie muszą się stresować tym spotkaniem.

Jeden z młodszych chłopców pokiwał głową, gdy został zapytany, czy też będzie grał w piłkę. - Spróbujesz! Najpierw tenisa, a później w piłkę, dobra? - zaproponował selekcjoner.

Kolejny z chłopców przyznał, że jest lewonożny. Od razu na Urbanie to zrobiło wrażenie, ceni takich graczy, niezależnie od wieku. - Lewonożni zawodnicy zawsze są tacy eleganccy. Mówię ci! Przecież ty za niedługo będziesz tak samo w takiej reprezentacji, bo zaczyna się od U15. Ile masz lat? Osiem?! No to jeszcze siedem lat, musisz się przygotowywać - powiedział Urban do chłopca.

Z nim rozmawiał najwięcej, z racji że to młody adept futbolu. Dawał mu cenne wskazówki, jak np. żeby cały czas cieszył się grą i treningami, "bo to jest najważniejsze". Chwalił też za akcje, które oglądali na nagraniach na telefonie ojca dziecka. - Znakomicie! - rzucił po jednej z nich.

Na koniec Urban dał wszystkim chłopcom prezenty. Ewidentnie byli zadowoleni z tego spotkania. - To dla chłopaków nie lada wydarzenie, dużo emocji. Są bardzo zadowoleni - podsumował ich ojciec, pan Tomasz.

Zachowanie Urbana wobec dzieci bardzo spodobało się kibicom, dali temu wyraz w komentarzach pod filmem. "Ten selekcjoner jako człowiek jest po prostu zaj*****y", "Szacunek, panie selekcjonerze. Teraz tylko umocniłem się w bardzo, bardzo pozytywnej opinii", "Świetnie się patrzy na takich ludzi", "Pan Urban 100 procent naturalności. Zero udawania. Świetny facet", "Złoty człowiek", "Pokazuje mnóstwo serducha i nie da się go nie lubić", "Wielka klasa, aż miło patrzeć na takie podejście z szacunkiem i ciepłem" - to tylko niektóre bardzo pozytywne komentarze.

W czwartek reprezentacja Polski zagra towarzysko z Nową Zelandią w Chorzowie (godz. 20:45), a w niedzielę z Litwą w Kownie w ramach eliminacji do mundialu.