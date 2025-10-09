Dramatyczny wypadek piłkarza. Klub obawia się najgorszego

Szokujące doniesienia przekazali dziennikarze "L'Equipe", którzy poinformowali, że w meczu ostatniej kolejki drugiej ligi chińskiej Samuel Asamoah złamał kark. "Nagranie telewizyjne pokazuje Samuela Asamoaha, który próbował osłonić piłkę całym ciałem, gdy leciała w kierunku linii bocznej boiska podczas niedzielnego meczu drugiej ligi u siebie z Chongqing Tongliang" - czytamy.

Piłkarz złamał kark po uderzeniu w baner

"31-letni togijski piłkarz został następnie popchnięty barkiem w plecy przez biegnącego przeciwnika. Uderzył głową w baner reklamowy, który znajdował się kilka metrów od linii. Bezskutecznie próbował złagodzić uderzenie rękami" - czytamy.

Szerzej na temat tego meczu rozpisał się profil China Sports Vision 2050 w serwisie X. "Chongqing Tongliang Dragon pokonał Guangxi Pingguo Haliao 2:0. Sędzia zdawał się jednak przymykać oko na brutalne zagrania. Zgodnie z raportem medycznym Guangxi, Samuel Asamoah doznał urazu rdzenia kręgowego. Jego przyszła kariera, a nawet życie, są zagrożone" - czytamy.

Klub obawia się, że piłkarz nie wróci do pełni sprawności

"L'Equipe" dotarł również do raportu medycznego chińskiego klubu. "Zostały przeprowadzone szczegółowe badania przez zespół medyczny i szpital. U Samuela Asamoaha zdiagnozowano zwichnięcie i złamania (różnych) kręgów szyjnych, a także zablokowanie kręgów, wraz z 'uciskiem nerwów'" - czytamy.

"Grozi mu poważna paraplegia (rodzaj paraliżu - przyp. red.) i opuści wszystkie pozostałe mecze sezonu. Jego kariera może również zostać poważnie zagrożona" - dodano.

Piłkarz przeszedł operację w środę w szpitalu w Nanning i wraca do zdrowia. Jego stan jest stabilny.