Polska - Nowa Zelandia. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Jan Urban w przyjemny sposób rozpoczął swoją kadencję w roli selekcjonera reprezentacji. Jego debiut przypadł na wyjazdowe spotkanie z Holandią, zakończone remisem 1-1. Trzy dni później pewnie pokonana została Finlandia. W trakcie drugiego zgrupowania pod wodzą 63-latka również odbędą się dwa spotkania. Pierwsze z nich zaplanowane jest na czwartek. To mecz towarzyski z Nową Zelandią.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

Kadra wraca do gry!

Choć zdecydowanie ważniejsze dla reprezentacji Polski jest niedzielne spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata 2026 z Litwą, nie może być mowy o lekceważeniu dzisiejszego rywala. Mecz z tak nietypowym i egzotycznym przeciwnikiem nie powinien stanowić wyzwania dla reprezentacji. Goście jednak zapowiadają postawienie trudnych warunków.

Selekcjoner Urban planuje dać szansę gry kilku nowym zawodnikom. Na wyjście w podstawowej jedenastce nie mają co liczyć Bartosz Slisz, Jan Bednarek czy Jakub Kiwior - nie wzięli oni udziału w pierwszym treningu zgrupowania. Po raz drugi w reprezentacji ma wystąpić Kamil Grabara, a do debiutu w biało-czerwonych barwach może szykować się Jan Ziółkowski. W wyjściowym składzie pojawi się też kilka nazwisk znanych fanom Ekstraklasy - do gry przewidziani są Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka oraz Kamil Grosicki.

Polska - Nowa Zelandia. Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, RELACJA, WYNIK]

Mecz Polska - Nowa Zelandia odbędzie się w czwartek, 9 października, o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport, a także w internecie na platformie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.