Znamy kolejnego uczestnika MŚ 2026! Czwarty taki przypadek w historii

Przyszłoroczne mistrzostwa świata będą wyjątkowe. Po raz pierwszy w historii zobaczymy na nich aż 48 drużyn. Polscy kibice marzą, by w tym gronie znalazła się nasza reprezentacja. Czy Jan Urban poprowadzi Biało-Czerwonych na trzeci mundial z rzędu? Odpowiedź na to pytanie poznamy jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. Pewnym jest, że na turnieju zobaczymy Mohameda Salaha i spółkę. W środowy wieczór Egipcjanie przypieczętowali awans na mistrzostwa.

Egipt zagra na mundialu. Piękna klamra trenera

Ibrahim Adel i dwukrotnie Mohamed Salah - trzy gole wypracowane przez tych zawodników zadecydowały o tym, że Egipt pokonał Dżibuti i został 19. zespołem, który jest pewny udziału w przyszłorocznym mundialu. Dla "Faraonów" to czwarty awans w historii.

Egipcjanie zadebiutowali na mistrzostwach świata w 1934 roku. Przegrali wówczas 2:4 z Węgrami i po jednym meczu wrócili do domu. Na kolejny awans musieli czekać 56 lat. Na mundialu w 1990 roku zagrali trzy spotkania. Niespodziewanie zremisowali 1:1 z Holandią, a także 0:0 z Irlandią. Niestety, w ostatnim meczu fazy grupowej ulegli 0:1 Anglii i pożegnali się z turniejem.

W 2018 roku Egipcjanie trafili do grupy z Rosją, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Udział w turnieju okazał się kompletną klapą. Mohamed Salah, który już wówczas był wielką gwiazdą Liverpoolu, opuścił początek mistrzostw z powodu kontuzji, a Egipt przegrał kolejno: 0:1 z Urugwajem, 1:3 z Rosją i 1:2 z Arabią Saudyjską.

Warto dodać, że obecnie selekcjonerem reprezentacji Egiptu jest legendarny Hossam Hassan. To 176-krotny reprezentant kraju, który zdobył dla niego 68 goli. W 1990 roku zaliczył asystę we wspomnianym meczu z Holandią. 36 lat później będzie mógł poprowadzić kadrę jako szkoleniowiec na swoim drugim mundialu.

Egipt to 19. drużyna, która ma zagwarantowany udział w mundialu 2026. Poza gospodarzami - USA, Meksykiem i Kanadą na turnieju na pewno zobaczymy: Iran, Koreę Południową, Japonię, Uzbekistan, Jordanię, Australię, Maroko, Tunezję, Argentynę, Ekwador, Kolumbię, Urugwaj, Brazylię, Paragwaj i Nową Zelandię.