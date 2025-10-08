Skandal w el. MŚ. Debiutant był o krok od awansu, nagle wkroczył sędzia

Reprezentacja Polski liczy na to, że po raz trzeci z rzędu zagra na mundialu. W 2018 roku nie wyszła z grupy, a cztery lata później dotarła do 1/8 finału, przegrywając z późniejszym finalistą - Francją. Czy w 2026 roku Biało-Czerwoni wystąpią na MŚ w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku? Wydawało się, że w środowy wieczór będzie można mówić o jednej z afrykańskich drużyn jako tym, który jest już pewny tego, że za rok zagra na mundialu. Na Wyspach Zielonego Przylądka mogą mówić o poczuciu wielkiej niesprawiedliwości.
Zespół z archipelagu wysp na Oceanie Atlantyckim od początku eliminacji spisuje się doskonale. Pomimo tego, że w grupie eliminacyjnej występuje z faworyzowanym Kamerunem, już w środę mógł zapewnić sobie bezpośredni awans na mundial. Wystarczyło pokonać Libię.
W wyjazdowym starciu z tą reprezentacją nie brakowało zwrotów akcji. Najpierw na prowadzenie wyszli gospodarze, a w 29. minucie odpowiedzieli goście. Kolejne dwie bramki zdobyła Libia i wtedy zawodnicy z Wysp Zielonego Przylądka rozpoczęli szaloną pogoń. Doprowadzili do wyrównania, a w doliczonym czasie gry po raz czwarty trafili do siatki rywali.
Arbiter z sobie tylko znanych powodów przerwał ich akcję i odgwizdał spalonego, którego nie było.
Kabowerdeńczycy, jak nazywani są mieszkańcy Wysp Zielonego Przylądka, staną przed jeszcze jedną szansą na bezpośredni awans na mundial. Muszą w ostatniej kolejce pokonać outsidera - Eswatini, które w dotychczasowych dziewięciu meczach zdobyło zaledwie trzy punkty, notując trzy remisy i sześć porażek.
Przypomnijmy, że przyszłoroczny mundial będzie pierwszym, na którym zagra aż 48 drużyn. W gronie debiutantów pewnych udziału w turnieju są już Uzbekistan i Jordania. Po 16 latach przerwy na czempionacie ponownie zobaczymy Paragwaj i Nową Zelandię.
