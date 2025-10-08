Totalna demolka w meczu reprezentacji Polski! Dziewięć goli różnicy

Reprezentacja Polski U-17 rozpoczęła walkę o przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Piłkarki prowadzone przez Paulinę Kawalec trafiły do grupy 4 z Anglią, Szkocją oraz Czarnogórą. Przeciwko tej ostatniej zagrały w Gniewinie na początek zmagań.

REKLAMA

Zobacz wideo Burzliwa relacja Wojciecha Szczęsnego i Inakiego Peny? Oto cała prawda

Reprezentacja Polski U-17 gromi w eliminacjach mistrzostw Europy. Pięć goli do przerwy

Bezbramkowy remis utrzymał się przez pół godziny, a potem rozpoczęła się kanonada Polek. Wynik otworzyła Blanka Zając - piłka trafiła do niej po bardzo nieudanej próbie wybicia w wykonaniu Danicy Reljić. Polka oddała strzał zza pola karnego, a Reljić próbowała ją zablokować - odbita od nogi Czarnogórki piłka poleciała bardzo wysoko i przelobowała bramkarkę.

Trzy minuty później było już 3:0! Najpierw Nikola Gałuszka wykorzystała zamieszanie w polu karnym i celnie uderzyła po akcji Zając lewą stroną, a następnie Liwia Prochowicz oddała precyzyjny strzał głową po długim podaniu Wiktorii Zgrzeb.

Jeszcze przed przerwą prowadzenie Polek wzrosło. Znów lewym skrzydłem ruszyła Zając, która zagrała w kierunku będących w polu karnym koleżanek. Efekt? Dośrodkowanie przecięła Anika Petrović, ale tak, że wpakowała piłkę do własnej bramki.

To nie był koniec. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Marta Kwiatkowska dośrodkowała z rzutu rożnego wprost na głowę Zofii Cendrowskiej, która z bliskiej odległości oddała strzał głową na wagę prowadzenia 5:0.

Reprezentacja Polski U-17 wgniotła Czarnogórę w ziemię. 9:0!

Krótko po wznowieniu gry Polki stworzyły sobie kolejną sytuację. Co prawda Cendrowska przegrała pojedynek z bramkarką rywalek, jednak piłka odbiła się w kierunki Gałuszki, która opanowała ją i podwyższyła prowadzenie gospodyń.

Zobacz także: Michał Żuk najpewniej nie zagra dla Polski. "Kocham takie historie"

Później błysnęły zawodniczki rezerwowe. Pierwsza z nich, Maja Grzechnik przeprowadziła akcję prawą stroną i już w polu karnym oddała piłkę. Fatalnie uderzyła Cendrowska, jednak przytomnie zachowała się Amelia Guzenda i zagrała do innej rezerwowej, Emilii Muszyńskiej. Ta nie pomyliła się z kilku metrów.

W 85. minucie Grzechnik mogła cieszyć się z asysty. Na prawym skrzydle wybiegła do podania i bez namysłu dośrodkowała w pole bramkowe. Tam czekała Cendrowska, która z bliska trafiła do siatki. A w doliczonym czasie gry Grzechnik ustaliła wynik na 9:0 dla Polski!

eliminacje mistrzostw Europy U-17: Polska - Czarnogóra 9:0

gole: Blanka Zając 30'; Nikola Gałuszka 31', 47'; Liwia Prochowicz 33'; Anika Petrović 40' (sam.); Zofia Cendrowska 45+1', 85'; Emilia Muszyńska 71', Maja Grzechnik 90+2'

Wysokie zwycięstwo dało Polkom pierwsze miejsce w tabeli grupy 4 - za nimi są Angielki, które pokonały 3:1 Szkotki. Z obiema drużynami z Wysp Brytyjskich polskie piłkarki zmierzą się niedługo - z Anglią 11 października (u siebie), a ze Szkocją 14 października (na wyjeździe). Do drugiej fazy kwalifikacji awansują trzy najlepsze zespoły z grupy.