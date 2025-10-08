Ogłosili ws. Pajor i Barcelony! Kapitalne wieści

Od lata zeszłego roku Ewa Pajor występuje w barwach żeńskiej drużyny FC Barcelony. Napastniczka miała bardzo udany sezon pod względem indywidualnym, bo w 46 meczach we wszystkich rozgrywkach Pajor strzeliła 42 gole i zanotowała 12 asyst. W poprzednim sezonie Pajor zdobyła z Barceloną mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, a także Puchar Królowej. We wtorek Pajor błysnęła w meczu Ligi Mistrzyń z Bayernem Monachium, w którym Barcelona wygrała 7:1, a reprezentantka Polski strzeliła dwa gole. Teraz są bardzo dobre wieści dla polskich kibiców Barcelony.

Telewizja Polska pokaże mecze Ewy Pajor w Barcelonie

Okazuje się, że ligowe mecze Pajor w żeńskiej Barcelonie będą szerzej dostępne dla polskiej publiczności. Telewizja Polska poinformowała, że nabyła prawa do meczów Barcelony w kobiecej lidze hiszpańskiej. Wszystkie mecze Barcelony będą dostępne do obejrzenia na stronie sport.tvp.pl czy w aplikacji mobilnej TVP Sport, a wybrane spotkania pojawią się na antenie TVP Sport - niektóre w formie retransmisji.

TVP rozpoczyna pokazywanie meczów Barcelony z udziałem Pajor od niedzieli, kiedy to dojdzie do starcia między Barceloną a Atletico Madryt. To spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00.

A czy któraś z polskich telewizji ma prawa do pokazywania meczów Ligi Mistrzyń? W poprzednim sezonie mecze Barcelony w tych rozgrywkach pokazywał Polsat Sport, a teraz prawa należą do Disney+. Tam wśród polskich komentatorów są Jan Sławiński, Weronika Możejko i Joanna Tokarska.

Co za słowa o Ewie Pajor. "Świetna skuteczność"

Na razie Pajor zagrała w siedmiu meczach tego sezonu, w których strzeliła siedem goli i zanotowała trzy asysty. Polka była bardzo chwalona za występ przeciwko Bayernowi Monachium. "Pajor wybrała się na polowanie na grubą zwierzynę z załadowaną strzelbą. Świetna skuteczność Ewy Pajor, która jest z pierwszym dubletem w tym sezonie Ligi Mistrzyń" - czytamy w hiszpańskich mediach.

Ewa Pajor zajęła ósme miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, w którym otrzymała 139 punktów. Poza tym Pajor otrzymała trofeum im. Gerda Muellera, którą dostaje zawodniczka z największą liczbą goli we wszystkich rozgrywkach w poprzednim sezonie.

- Ona jest na piłkarskim Evereście. Spójrzmy jeszcze szerzej i popatrzmy na nią przez pryzmat całego kobiecego sportu w Polsce. Jest Iga Świątek, Ola Mirosław i Ewa Pajor. Ewa jest ikoną i zrobiła już mnóstwo dla kobiecej piłki. Teraz odpowiedzialność jest po stronie innych ludzi, by to wykorzystać. Ewa ma bardzo inspirującą historię. Amerykański sen - mówiła Sport.pl Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski.