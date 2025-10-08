Cristiano Ronaldo przebił szklany sufit. Absolutny rekord

Na początku przyszłego roku Cristiano Ronaldo skończy 41 lat, ale wciąż trudno przewidzieć, kiedy dokładnie uda się na emeryturę. Słynny piłkarz dalej jest w formie, która pozwala mu seryjnie strzelać bramki na poziomie Saudi Pro League oraz zachowywać skuteczność w reprezentacji Portugalii. Jego obecnym celem jest dobicie do bariery 1000 goli w karierze. Bez wątpienia marzy mu się też występ na przyszłorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

Cristiano Ronaldo jest już miliarderem. Tyle ma pieniędzy

Pod koniec czerwca Portugalczyk przedłużył kontrakt z Al-Nassr do 2027 roku. Na jego bazie ma zarobić ponad 200 milionów euro, licząc na przykład 30 mln w ramach premii za złożenie podpisu na umowie. Nic więc dziwnego, że kibice zaczęli spekulować: czy fortuna "CR7" wynosi już ponad miliard euro? Informacje były sprzeczne, bo niektórzy uważali, że miliarderem Ronaldo stał się już dawno temu, ale poszczególne źródła podawały, że jego majątek wynosi w okolicach 800 mln euro.

ZOBACZ TEŻ: Aż trudno uwierzyć, jak gra Ronaldo w wieku 40 lat!

Teraz wątpliwości rozwiał "Bloomberg", który uznał Cristiano Ronaldo jako pierwszego piłkarza ze statusem miliardera. Jego imperium biznesowe ma mieć wartość 1,4 miliarda dolarów! Warto też podkreślić, że po transferze do Al-Nassr Portugalczyk zaczął regularnie (od 2023 do 2025) triumfować w rankingu Forbesa na najlepiej zarabiającego sportowca świata. Kiedy jeszcze w czasach gry w Juventusie czy Realu Madryt zdarzało mu się przegrywać takimi postaciami jak Conor McGregor, Floyd Mayweather czy.... Lionel Messi.

Obecnie Ronaldo przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Portugalii. Ekipa Roberto Martíneza w październiku rozegra dwa mecze - z Irlandią oraz Węgrami.