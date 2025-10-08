Cezary Kulesza dopiął swego! Międzynarodowy sukces. Ale stanowisko

Prezes PZPN szukał dla siebie drogi, by mocniej pokazać swoje działania na arenie międzynarodowej. Kulesza próbował dostać się do Komitetu Wykonawczego UEFA i niejako zastąpić w nim Zbigniewa Bońka, jednak poległ w wyborach. Zostało to uznane za bardzo dużą porażkę prezesa, bo członkiem Komitetu uczyniono m.in. prezesa Estońskiego Związku Piłki Nożnej Aivara Pohlaka, który jest osobą bardzo kontrowersyjną (rządzi tamtejszym futbolem wręcz autorytarnie, a na koncie ma choćby oskarżenia ze strony byłej żony o przemoc domową).

Kulesza i Wachowski idą do FIFA

Ostatnio jednak Kulesza zwietrzył dla siebie nową szansę, tym razem w FIFA. Ponownie kandydatów nie brakowało, a cały proces trochę trwał. Jednak w przeciwieństwie do wyborów do Komitetu UEFA, tym razem wszystko zakończyło się dla prezesa sukcesem i to nie tylko dla niego, bo członkiem FIFA zostanie także sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

- Cezary Kulesza i Łukasz Wachowski w strukturach FIFA! Formalności trochę trwały, liczba miejsc była ograniczona, ale dziś można potwierdzić, że prezes PZPN będzie zasiadał w komisji ds. piłki nożnej na Igrzyskach Olimpijskich, a sekretarz w komisji ds. związków członkowskich - napisał na portalu X Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. Dodał także, że obie kadencje będą czteroletnie (2025-2029).

Czym zatem dokładnie zajmować się będą Polacy? Komisja, w której zasiądzie Kulesza, decyduje o kształcie, rozwoju i organizacji kobiecego oraz męskiego turnieju na igrzyskach. Zaś Wachowski zajmie się m.in. relacjami na linii FIFA - federacje członkowskie. Jego komisja obserwuje również ewolucję statutów federacji oraz wprowadzanie nowych regulacji FIFA.