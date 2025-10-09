Zakazany mecz. UEFA nie pozwoliła, by te reprezentacje zagrały ze sobą

Reprezentacjami, które pałają do siebie szczerą niechęcią, są chociażby Albania oraz Serbia. Drużyny z Bałkanów rzadko spotykają się na arenie międzynarodowej, ale akurat w tym roku miały okazję zagrać przeciwko sobie w eliminacjach mistrzostw świata. Jak można było się spodziewać - doszło do skandalu, i to jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Albańscy kibice wygwizdali hymn rywali.

Zakazane mecze. UEFA oraz FIFA nie dadzą zielonego światła

Albania - Serbia to jednak przykład meczu, który z perspektywy piłkarskich organizacji jest problematyczny, ale możliwy do rozegrania. Co innego możemy powiedzieć o kilku innych zestawieniach. Jak wyliczył portal SportBible - UEFA w przeszłości zablokowała organizację sześciu spotkań. Były nimi: Ukraina - Rosja, Kosowo - Serbia, Kosowo - Bośnia, Kosowo - Rosja, Armenia - Azerbejdżan oraz Gibraltar - Hiszpania.

Co zatem ciekawe, o ile Rosja od marca 2022 roku w ogóle nie może brać udziału w międzynarodowej rywalizacji, tak jej mecz przeciwko Ukrainie został zablokowany jeszcze przed pełnoskalową wojną. W całej historii futbolu Rosjanie oraz Ukraińcy grali ze sobą zresztą tylko dwukrotnie - w 1998 oraz 1999 roku, w ramach eliminacji do Euro.

Obecnie rozegranie meczu pomiędzy przedstawicielami tych narodów jest naturalnie niemożliwe, ale to samo możemy powiedzieć o pięciu pozostałych starciach. UEFA oraz FIFA nie wyobrażają sobie, żeby na przykład Hiszpania miała zmierzyć się z Gibraltarem - mając w pamięci wieloletni spór terytorialny pomiędzy krajem z Półwyspu Iberyjskiego a Wielką Brytanią dotyczący tego zamorskiego terytorium.