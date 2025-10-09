Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Zakazany mecz. UEFA nie pozwoliła, by te reprezentacje zagrały ze sobą
W piłce nożnej istnieje wiele meczów podwyższonego ryzyka, które wymagają obecności licznych służb porządkowych. Jak wyliczył jednak portal SportBible jest też parę spotkań na rozegranie których... UEFA czy FIFA zwyczajnie nie pozwalają. Nie ma możliwości, żeby te reprezentacje pojawiły się na tym samym boisku.
SOCCER-CHAMPIONS/DRAW
Fot. REUTERS/Stephane Mahe

Reprezentacjami, które pałają do siebie szczerą niechęcią, są chociażby Albania oraz Serbia. Drużyny z Bałkanów rzadko spotykają się na arenie międzynarodowej, ale akurat w tym roku miały okazję zagrać przeciwko sobie w eliminacjach mistrzostw świata. Jak można było się spodziewać - doszło do skandalu, i to jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Albańscy kibice wygwizdali hymn rywali.

Zobacz wideo Kacper Urbański najgorszy na boisku. Czy odrodzi się w Legii? Kosecki: Dajcie mu czas! Z tym talentem w końcu odpali

Zakazane mecze. UEFA oraz FIFA nie dadzą zielonego światła

Albania - Serbia to jednak przykład meczu, który z perspektywy piłkarskich organizacji jest problematyczny, ale możliwy do rozegrania. Co innego możemy powiedzieć o kilku innych zestawieniach. Jak wyliczył portal SportBible - UEFA w przeszłości zablokowała organizację sześciu spotkań. Były nimi: Ukraina - Rosja, Kosowo - Serbia, Kosowo - Bośnia, Kosowo - Rosja, Armenia - Azerbejdżan oraz Gibraltar - Hiszpania.

ZOBACZ TEŻ: Ronaldo zaskoczył wszystkich. "Nie grałbym dla żadnego innego klubu"

Co zatem ciekawe, o ile Rosja od marca 2022 roku w ogóle nie może brać udziału w międzynarodowej rywalizacji, tak jej mecz przeciwko Ukrainie został zablokowany jeszcze przed pełnoskalową wojną. W całej historii futbolu Rosjanie oraz Ukraińcy grali ze sobą zresztą tylko dwukrotnie - w 1998 oraz 1999 roku, w ramach eliminacji do Euro.

Obecnie rozegranie meczu pomiędzy przedstawicielami tych narodów jest naturalnie niemożliwe, ale to samo możemy powiedzieć o pięciu pozostałych starciach. UEFA oraz FIFA nie wyobrażają sobie, żeby na przykład Hiszpania miała zmierzyć się z Gibraltarem - mając w pamięci wieloletni spór terytorialny pomiędzy krajem z Półwyspu Iberyjskiego a Wielką Brytanią dotyczący tego zamorskiego terytorium.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich