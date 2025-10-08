Ronaldo zaskoczył wszystkich. "Nie grałbym dla żadnego innego klubu"

Mimo upływających lat Cristiano Ronaldo nadal chce grać w piłkę. Portugalczyk skończył 40 lat, a w tym sezonie ma pięć goli i jedną asystę po sześciu meczach w barwach Al-Nassr. - Żyje z dnia na dzień jak młody piłkarz grający po raz pierwszy. Chodzi o świeżość, którą ma każdego dnia, sposób, w jaki się poświęca. Cristiano robi, co może, ale nie ma długoterminowych celów. Jest zwycięzcą - opowiadał Roberto Martinez, selekcjoner reprezentacji Portugalii. Co dalej z przyszłością Ronaldo?

REKLAMA

Zobacz wideo Powołania Jana Urbana. Dobre decyzje? Kosecki: Jacek Magiera robi to zdecydowanie lepiej

Co za wyznanie Ronaldo. "Nie grałbym dla żadnego innego klubu"

Przy okazji październikowego zgrupowania reprezentacji Portugalii Ronaldo otrzymał od federacji nagrodę Globo Prestigio za swoje zasługi. Podczas swojego przemówienia Ronaldo zaskoczył wszystkich pewnym wyznaniem.

- Jestem w reprezentacji Portugalii od 22 lat. Myślę, że to mówi samo za siebie - pasja, jaką mam do gry w kadrze, do zdobywania trofeów. Wielokrotnie powtarzam: gdybym mógł, grałbym w piłkę tylko dla reprezentacji Portugalii. Nie grałbym dla żadnego innego klubu, bo reprezentacja to szczyt i uosobienie futbolu - powiedział zawodnik Al-Nassr.

Jak długo Ronaldo będzie grał jeszcze w piłkę? - Wciąż mam do tego pasję. Moja rodzina mówi, że czas skończyć i pytają mnie, dlaczego chcę strzelić 1000 goli. Nadal robię dobre rzeczy, pomagam klubowi i reprezentacji. Nie zostało mi wiele lat gry, ale te kilka, które pozostały, to chcę się nimi cieszyć w pełni. Naszym celem jest wygranie dwóch kolejnych meczów i awansowanie na mistrzostwa świata. Musimy skupić się wyłącznie na teraźniejszości, ale z myślą o przyszłości - wytłumaczył Ronaldo.

Ze słów Portugalczyka można jasno wywnioskować, że jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym Cristiano zakończy karierę. - Wiek pozwala mi myśleć inaczej o celach, które chcę osiągnąć. Moja filozofia życiowa opiera się teraz na życiu z dnia na dzień. Wszystko może się zmienić w mgnieniu oka. Nie da się niczego planować długoterminowo. Jestem pewien, że kiedy zakończę karierę, to odejdę zadowolony, bo dałem z siebie wszystko - podsumował.

Zobacz też: Wprost o Lewandowskim przed Nową Zelandią. "Nie ma miejsca..."

W trakcie październikowego zgrupowania reprezentacja Portugalii zagra mecze z Irlandią (11.10) oraz Węgrami (14.10). Portugalia jest liderem grupy F z sześcioma punktami, a poza dwiema wspomnianymi reprezentacjami rywalizuje jeszcze z Armenią.