Ronaldo zaskoczył wszystkich. "Nie grałbym dla żadnego innego klubu"

Mimo upływających lat Cristiano Ronaldo nadal chce grać w piłkę. Portugalczyk skończył 40 lat, a w tym sezonie ma pięć goli i jedną asystę po sześciu meczach w barwach Al-Nassr. - Żyje z dnia na dzień jak młody piłkarz grający po raz pierwszy. Chodzi o świeżość, którą ma każdego dnia, sposób, w jaki się poświęca. Cristiano robi, co może, ale nie ma długoterminowych celów. Jest zwycięzcą - opowiadał Roberto Martinez, selekcjoner reprezentacji Portugalii. Co dalej z przyszłością Ronaldo?
Przy okazji październikowego zgrupowania reprezentacji Portugalii Ronaldo otrzymał od federacji nagrodę Globo Prestigio za swoje zasługi. Podczas swojego przemówienia Ronaldo zaskoczył wszystkich pewnym wyznaniem.
- Jestem w reprezentacji Portugalii od 22 lat. Myślę, że to mówi samo za siebie - pasja, jaką mam do gry w kadrze, do zdobywania trofeów. Wielokrotnie powtarzam: gdybym mógł, grałbym w piłkę tylko dla reprezentacji Portugalii. Nie grałbym dla żadnego innego klubu, bo reprezentacja to szczyt i uosobienie futbolu - powiedział zawodnik Al-Nassr.
Jak długo Ronaldo będzie grał jeszcze w piłkę? - Wciąż mam do tego pasję. Moja rodzina mówi, że czas skończyć i pytają mnie, dlaczego chcę strzelić 1000 goli. Nadal robię dobre rzeczy, pomagam klubowi i reprezentacji. Nie zostało mi wiele lat gry, ale te kilka, które pozostały, to chcę się nimi cieszyć w pełni. Naszym celem jest wygranie dwóch kolejnych meczów i awansowanie na mistrzostwa świata. Musimy skupić się wyłącznie na teraźniejszości, ale z myślą o przyszłości - wytłumaczył Ronaldo.
Ze słów Portugalczyka można jasno wywnioskować, że jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym Cristiano zakończy karierę. - Wiek pozwala mi myśleć inaczej o celach, które chcę osiągnąć. Moja filozofia życiowa opiera się teraz na życiu z dnia na dzień. Wszystko może się zmienić w mgnieniu oka. Nie da się niczego planować długoterminowo. Jestem pewien, że kiedy zakończę karierę, to odejdę zadowolony, bo dałem z siebie wszystko - podsumował.
W trakcie październikowego zgrupowania reprezentacja Portugalii zagra mecze z Irlandią (11.10) oraz Węgrami (14.10). Portugalia jest liderem grupy F z sześcioma punktami, a poza dwiema wspomnianymi reprezentacjami rywalizuje jeszcze z Armenią.
