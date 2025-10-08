Co tam się stało?! W Hiszpanii głośno po tym, co zrobiła Ewa Pajor

Piłkarki FC Barcelony postawiły sobie za cel odzyskanie trofeum Ligi Mistrzyń. Przegrały w zeszłym sezonie w finale z Arsenalem i straciły szansę na poczwórną koronę. Najważniejsze rozgrywki w kobiecym futbolu "Blaugrana" zaczęła od mocnego uderzenia.

Tak Hiszpanie ocenili Pajor po pogromie w LM

Barcelona rzuciła się na Bayern, do przerwy prowadziły 4:1. Pajor zdobyła swoją pierwszą bramkę już w 12. minucie, popisała się strzałem "nożycami". W drugiej części spotkania Polka mogła cieszyć się z dubletu. "Blaugrana" całkowicie zdominowała rywalki z Monachium.

Hiszpańskie media są zachwycone grą gigantek ze stolicy Katalonii. W ocenach przedmeczowych nie brak ciepłych słów dotyczących m.in. zabójczej skuteczności Pajor. Dziennik "Mundo Deportivo" bardzo barwnie, ale jednocześnie krótko opisał występ Polki. Stwierdził, że każde wejście Polki w pole karne było zagrożeniem dla Bayernu i musiało się to skończyć więcej niż jednym golem strzelonym przez ósmą zawodniczkę tegorocznego plebiscytu Złotej Piłki.

"Wybrała się na polowanie na grubą zwierzynę z załadowaną strzelbą" - czytamy.

Kataloński "Sport" nie pokusił się o wystawienie pomeczowych ocen, ale uznał, że przy obu trafieniach Pajor była uważną zawodniczką. Relacjonując spotkanie, już po golu Polki na 2:0 uznano, że "Barcelona włączyła tryb walca drogowego". "Marca" także docenia polską napastniczkę za czujność, a cały występ Barcelony określa jako znakomity.

Pajor została bohaterką okładki gazety "L'Esportiu". Na główne zdjęcie dano fotografię z Polką celebrującą jedno z trafień. "Barca jak z bajki. Piorunująca Barça Femení przejechała się po Bayernie, aplikując mu siedem bramek i jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości, ponownie zgłosiła swoją kandydaturę do triumfu w Lidze Mistrzyń. Świetna skuteczność Ewy Pajor, która jest z pierwszym dubletem w tym sezonie Ligi Mistrzyń" - czytamy.

Ewa Pajor bohaterką okładki dziennika 'L'Esportiu' po meczu Barcelony z Bayernem w Lidze Mistrzyń L'Esportiu (Materiały prasowe)

W tym sezonie faza grupowa Ligi Mistrzyń została zastąpiona przez fazę ligową, do tego liczbę drużyn powiększono z 16 do 18. W fazie zasadniczej każdy z zespołów gra sześć spotkań. Po wtorkowych meczach FC Barcelona jest liderem. Pozostałe pięć spotkań w ramach pierwszej kolejki zostanie rozegranych w środę.

W niedzielę piłkarki Barcelony zagrają w hicie ligi hiszpańskiej z Atletico Madryt.