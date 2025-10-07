Wieczysta Kraków od początku sezonu wygląda bardzo dobrze. Nie dość, że pierwszą porażkę poniosła dopiero w siódmym pojedynku, to na ten moment zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli. Ostatnia przegrana z Odrą Opole spowodowała jednak trzęsienie ziemi. Sebastian Staszewski poinformował, że może dojść do zmiany na stanowisku szkoleniowca. I tak też się stało. Przemysław Cecherz został zwolniony.

Nowe wieści ws. trenera Wieczystej. Wojciech Kwiecień miał innego faworyta

- Ciężką pracę wykonałem. Jeżeli wyciągasz zespół ze stanu praktycznie agonalnego w II lidze... Wyglądał dramatycznie, był skłócony, nie był w stanie zrobić dziesięciu metrów sprintu, żeby dojść do pressingu - wyznał na antenie TVP Sport. Na koniec przyznał, że jest z siebie dumny. - Odchodzę z podniesionym czołem. Uważam, że zrobiłem bardzo dobrą pracę i poradziłem sobie w bardzo trudnych warunkach, w bardzo trudnym klubie. Wielu trenerów miałoby ciężko, by poradzić sobie z takimi zawodnikami - oznajmił.

Tomasz Włodarczyk podał, że następcą Cecherza będzie Gino Lettieri. Nowe wieści przekazała we wtorek "Gazeta Krakowska". "Gino Lettieri nie był jedynym kandydatem do przejęcia Wieczystej" - czytamy. Na tym jednak nie koniec. "Nie był nawet początkowo numerem jeden na liście, główny sponsor Wieczystej i osoba decydująca o najważniejszych kwestiach w klubie, czyli Wojciech Kwiecień, najchętniej widziałby na tym stanowisku Dana Petrescu" - napisano.

Dlaczego zatem Rumun nie przejął Wieczystej? Chodziło o czas. Był on gotowy podjąć nową pracę, ale dopiero od zimy, mimo że oferta była dostępna od zaraz. Innym kandydatem był za to Kazimierz Moskal, ale "nie doszło do konkretyzacji tego pomysłu".

Tym samym nowym szkoleniowcem ma zostać Lettieri, który w przeszłości pracował choćby w Koronie Kielce. Do Wieczystej miał trafić po raz pierwszy w kwietniu. "Ustalił już praktycznie wszystkie szczegóły umowy. Czas jednak naglił, a Włoch miał do rozegrania jeszcze jeden mecz w rozgrywkach ligowych w Tajlandii. I w Wieczystej czekać nie chcieli" - oznajmiono.

Lettieri ma przed sobą jasny cel: awans do ekstraklasy. Szansę debiutu będzie miał już w sobotę, kiedy krakowski zespół rozegra sparing z Radomiakiem. Jeśli chodzi o ligę, to Wieczysta już 18 października zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Tychy.