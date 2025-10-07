Gigantyczna afera! FIFA zawiesiła siedmiu piłkarzy. Będzie walkower w el. MŚ

Sprawa dotycząca reprezentacji Malezji ciągnęła się od kilku miesięcy. Już latem pojawiały się doniesienia o sporych wątpliwościach co do kilku piłkarzy tamtejszej kadry. Dokładnie 11 lipca 2025 roku do FIFA wpłynęła skarga dotycząca aż siedmiu zawodników. Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado , Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui i Héctor Alejandro Hevel Serrano mieli posłużyć się sfałszowanymi dokumentami, by móc zyskać uprawnienia do reprezentowania Malezji na arenie międzynarodowej.

Awantura o dziadków. Podrobione akty urodzenia

Komitet Dyscyplinarny FIFA rozpoczął dochodzenie pod koniec sierpnia i dość szybko cała prawda wyszła na jaw. Okazało się, że wspomniani zawodnicy rzeczywiście oszukali wszystkich. Otóż, by uzasadnić swoje starania o prawo do gry w malezyjskiej kadrze, każdy z nich musiał udowodnić, że ma rodzinne powiązania z tym krajem. W każdym przypadku chodziło o to samo: dziadek lub babcia urodzeni w Malezji. Świadczyć miały o tym ich akty urodzenia.

Zawieszenia, kary pieniężne, ale też walkower?

FIFA jednak szybko wykryła, że każdy z tych aktów został sfałszowany, a dziadkowie "Malezyjczyków" rodzili się już w swoich ojczystych krajach (m.in. Hiszpania i Argentyna). Oznacza to, iż żaden z nich nie miał prawnych podstaw do naturalizacji. Już 25 września światowa federacja ogłosiła, że każdy z siedmiu zawodników został zawieszony na 12 miesięcy, a do tego ukarany grzywną w wysokości 2000 franków szwajcarskich (ok. 9100 złotych). W dodatku srogą karę finansową poniósł też Malezyjski Związek Piłki Nożnej (grzywna 350 000 franków).

Przedstawiciele Malezyjskiego Związku (FAM) zażądali od FIFA pełnego raportu. Ten został opublikowany w poniedziałek 6 października i oficjalnie zatwierdził wszelkie kary. FAM zapowiedział już apelację w tej sprawie i walkę o oczyszczenie imienia swojego oraz zawodników. Istnieje także wysokie prawdopodobieństwo, że FIFA ukarze malezyjską kadrę walkowerem. Konkretnie za mecz fazy grupowej III rundy eliminacji do Pucharu Azji 2027 z Wietnamem, który Malezyjczycy wygrali 4:0. Każdy z zawieszonych piłkarzy brał w nim udział.