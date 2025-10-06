Wieczysta zwolniła trenera. Teraz ujawnił, jak go potraktowali. Przykre

Przemysław Cecherz został zwolniony z Wieczystej Kraków w niedzielę wieczorem, po porażce beniaminka Betclic 1. Ligi z Odrą Opole na wyjeździe 0:2. Mimo to drużyna ze stolicy Małopolski wciąż jest w czołówce tabeli, zajmuje pozycję wicelidera ze stratą siedmiu punktów do dominującej w tym sezonie Wisły Kraków.

Cecherz o kulisach zwolnienia z Wieczystej: "Zrobiło się bardzo przykro"

Cecherz był gościem Magazynu Betclic 1. Ligi, który nadawany jest na antenie TVP Sport. Został zapytany, czy był zszokowany decyzją Wojciecha Kwietnia, właściciela Wieczystej, o zwolnieniu po stosunkowo krótkim czasie i mimo naprawdę dobry wyników. Wszak beniaminek rozgrywek realnie liczy się w grze o awans do PKO Ekstraklasy.

- Na pewno... Przede wszystkim zrobiło się bardzo przykro. Ciężką pracę wykonałem. Jeżeli wyciągasz zespół ze stanu praktycznie agonalnego w 2. Lidze, wyglądał dramatycznie, był skłócony, nie był w stanie zrobić dziesięciu metrów sprintu, żeby dojść do pressingu... Jakoś udało się to ogarnąć, przede wszystkim zjednoczyć drużynę i tak przygotować na baraże. Zrobiliśmy to tak dobrze, że baraże praktycznie bez problemów przeszliśmy. W 1. Lidze drugie miejsce, a zespół praktycznie jeszcze w budowie. Jest 22 zawodników z dużym ego. To wspaniali chłopcy, udało się doprowadzić ich tak, że nie miałeś w szatni żadnego konfliktu. Odchodzę naprawdę z podniesionym czołem. Uważam, że zrobiłem bardzo dobrą pracę i poradziłem sobie w bardzo trudnych warunkach, w bardzo trudnym klubie. Wielu trenerów miałoby ciężko, by poradzić sobie z takimi zawodnikami. Jakoś mnie się to udało. I stąd ta przykrość - powiedział Cecherz.

Były już trener Wieczystej dowiedział się o zwolnieniu od dyrektora sportowego kluby, Zdzisława Kapki. To była krótka, lakoniczna rozmowa. Cecherz dostał tylko informację, bez żadnych szczegółów i powodów podjęcia takiej decyzji przez Kwietnia.

- Nie oznajmił mi, dlaczego. Powiedział, że przekazuje mi wiadomość, że się rozstajemy. Wstałem, wyszedłem. Bo o czym będę rozmawiał? - przyznał Cecherz.

52-latek jest pewny, że awansowałby do PKO Ekstraklasy, gdyby został na stanowisku. - Zawsze podkreślałem, że możemy zrobić awans. Przede wszystkim widziałem na treningach, jak zespół jest zdeterminowany i jak pracuje. Zawodnicy, którzy dopiero co przyszli, jakbym miał więcej z nimi pracy i zajęć, to na pewno te automatyzmy byśmy szybciej wypracowali, bo oni na treningu potrafili wszystko. Trzeba było ich tylko nauczyć funkcjonować ze sobą - dodał.

Cecherz opowiedział też o reakcji szatni na zwolnienie. - Trenera potem weryfikuje potem to, jak mówią o tobie zawodnicy, czy się przy tobie rozwijali, czy czuli się lepiej. Żegnając się z nimi, jak zobaczyłem płacz Jacka Góralskiego, to dużo to mi powiedziało. Jestem tym chłopcom za tę pracę po prostu bardzo wdzięczny - wyznał.

Kilku trenerów łączono w ostatnim czasie ze stanowiskiem trenera Wieczystej. Pojawiały się polskie i zagraniczne nazwiska. Najnowsze informacje wskazują, że najbliżej posady jest Gino Lettieri. Włoch swego czasu pracował w Koronie Kielce (czerwiec 2017 - sierpień 2019).