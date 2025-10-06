Żukowska wskazała, któremu polskiemu klubowi kibicuje. Bez wahania

Powszechnie wiadomo, że premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki są kibicami Lechii Gdańsk. Z kolei fanem Cracovii jest były prezydent, Andrzej Duda. Poseł PiS-u, Łukasz Schreiber, to sympatyk AS Romy. Ale nie tylko oni mają ulubione kluby w Polsce i za granicą.

Żukowska zdradziła, komu kibicuje

Na TikToku pojawiła się krótka sonda dotycząca piłkarskich sympatii wśród polskich polityków. Przepytano kilkoro z nich. Wśród pytanych była Anna Maria Żukowska, jedna z liderek Lewicy. Posłanka bez wahania wskazała swoje ulubione kluby w Polsce i za granicą.

Na pytanie o polski klub bez potrzeby zastanowienia się odpowiedziała, że jej ulubionym jest Legia Warszawa. Żukowska urodziła się w stolicy, tutaj się wychowała, uczyła się i studiowała.

Chwilę potem została poproszona o wskazanie ulubionego zagranicznego klubu. Od razu prowadzący sondę zawęził grono, sugerując, że być może posłanka kibicuje Realowi Madryt i Barcelonie. Żukowska od razu rzuciła, że sympatyzuje z "Blaugraną". Podobnie odpowiedział Ryszard Petru z Polski 2050.

Prowadzący przyznał, że także kibicuje obu tym klubom, czyli Legii i Barcelonie. - Zapunktowałam! - rzuciła żartobliwie Żukowska.

Barcelony nie wskazał z kolei Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu i zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. Przyznał, że kiedyś mocniej kibicował Liverpoolowi i FC Porto, ale dziś zdecydowanie bliższa mu jest Jagiellonia Białystok. On sam pochodzi z Podlasia.

Po 11 kolejkach w tabeli PKO Ekstraklasy na czele jest Górnik Zabrze, który ma punkt przewagi nad Jagiellonią. Legia jest na siódmym miejscu, z siedmioma punktami straty do lidera.

Z kolei w La Lidze FC Barcelona zajmuje drugą pozycję. Straciła pierwsze miejsce po porażce w niedzielę Sewillą 1:4. Prowadzi Real Madryt, który wygrał z Villarrealem w sobotę 3:1 i ma o dwa punkty więcej od "Blaugrany".