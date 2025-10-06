Piłkarze mają dość, rozpoczęli strajk. "Walka o godność"

W lipcu tego roku informowaliśmy, że po blisko 80 latach działalności z piłkarskiej mapy Serbii zniknął jeden z zasłużonych klubów - FK Sloga Kraljevo. "Po latach zmagań, potknięć, nieodpowiedzialnej działalności i niekompetencji u sterów, Sloga została zamknięta" - pisały serbskie media. Klub miał dług na poziomie blisko aż miliona euro.

Kolejny serbski klub z problemami

To jednak nie koniec problemów serbskich klubów. Serbski serwis "Nova" poinformował właśnie, że piłkarze i pracownicy klubu Borac Cacak rozpoczęli strajk, co zostało potwierdzone w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Z powodu długotrwałego zalegania z płatnościami wobec zawodników i pracowników, piłkarze i pracownicy klubu Borac Cacak są zmuszeni dziś rozpocząć strajk. Mimo że klub jest symbolem i dumą miasta Cacak, to w obecnym sezonie klub nie otrzymał żadnego wsparcia finansowego od władz miasta. Ponadto podstawowa pomoc w postaci transportu, wyżywienia i zakwaterowania dla zawodników została zniesiona, co jeszcze bardziej pogorszyło i tak trudną sytuację finansową klubu" - można przeczytać w komunikacie.

Co klub chce osiągnąć?

"Naszym celem nie jest konflikt, lecz walka o godność i podstawowe warunki pracy. Oczekujemy jedynie szacunku dla ludzi, którzy każdego dnia poświęcają się dla tego klubu i jego barw. W całej historii zawodnik zawsze był symbolem walki - dodano.

Borac Cacak po 12. kolejkach tego sezonu ma 10 punktów i zajmuje ostatnie, 16. miejsce w serbskiej drugiej lidze. Obecnie klub ma serię czterech meczów bez zwycięstwa.