To największa rewelacja Ekstraklasy. Urban zabrał głos. "Wielkie brawa"
Z pewnością prowadzenie Górnika Zabrze po 11 kolejkach można uznać za co najmniej niespodziankę, jeśli nie sensację. Jeszcze kilka miesięcy temu na ławce trenerskiej zabrzan zasiadał Jan Urban. Na konferencji prasowej otwierającej zgrupowanie reprezentacji Polski selekcjoner uśmiechnął się, gdy został poproszony o komentarz dotyczący występów Górnika w tym sezonie.
Po 11 kolejkach liderem PKO Ekstraklasy jest Górnik Zabrze. Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika ma najwięcej zwycięstw w lidze i najlepszy bilans bramkowy. Oczekiwano, ze Górnik może być blisko czołówki, że może deptać po piętach, ale nikt nie spodziewał się, że będą prowadzić po 1/3 sezonu ligowego.

Urban reaguje na dobre wyniki Górnika

Górnik Zabrze jest jedną z rewelacji sezonu. Wygrał w tym sezonie m.in. z Pogonią Szczecin, Rakowem Częstochowa i Legią Warszawa. W niedzielę zabrzanie rozbili stołecznych 3:1. Dwie bramki zdobył Ousmane Sow, który wyrasta na gwiazdę ekstraklasy. Jest wiceliderem klasyfikacji strzelców.

Pytanie o dobrą formę zabrzan padło w kierunku Jana Urbana na pierwszej konferencji prasowej podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Urban to były trener Górnika, pracował tam dwukrotnie (od lipca 2021 do czerwca 2022 i od marca 2023 do kwietnia 2025), łącznie poprowadził zabrzan w 113 meczach.

Kiedy selekcjoner usłyszał pytanie, to uśmiechnął się pod nosem. Wciąż ma sentyment do klubu. Pogratulował Górnikowi dobrej formy i wyników, życzył powodzenia w dalszej części sezonu. Przestrzegł też, że bycie liderem ligi wcale nie jest łatwe, wszyscy czyhają na potknięcie Górnika.

- Brawo, Górnik! Rzeczywiście mają fantastyczny początek sezonu. Oby utrzymali taką formę, bo zawsze łatwiej się goni, niż się ucieka. Teraz Górnik będzie starał się uciekać pozostałym drużynom, a ten pościg za nim na pewno się zacznie. Wielkie brawa, bo zaczęli bardzo dobrze - powiedział Urban na konferencji prasowej.

Górnik prowadzi w tabeli ekstraklasy z 22 punktami na koncie. Ma o jeden punkt więcej od Jagiellonii Białystok. Podium uzupełnia Cracovia z czterema punktami straty, ale "Jaga" i "Pasy" mają o jeden mecz rozegrany mniej.

W październiku reprezentacja Polski zagra mecz towarzyski z Nową Zelandią (w czwartek, 9 października w Chorzowie) i w ramach eliminacji do mundialu z Litwą (w niedzielę, 12 października w Kownie). Biało-Czerwoni wciąż mogą wywalczyć bezpośredni awans z grupy - muszą wygrać pozostałe trzy spotkania i liczyć na jeszcze jedno potknięcie Holandii.

