Spotykała się z dwoma piłkarzami. Teraz randkuje z trzecim

Sasha Ferro w marcu 2012 roku założyła konta w mediach społecznościowych. Od tamtego czasu zrobiła furorę w sieci. Na TikToku obserwuje ją 3,1 mln ludzi, a na Instagramie - 1,7 mln. Influencerka wrzuca w mediach społecznościowych sporo odważnych zdjęć, najczęściej z sobą w roli głównej. Na swoich zdjęciach najczęściej pozuje w bikini lub stroju sportowym.

Sasha Ferro znów spotyka się z piłkarzem

Zagraniczne media wcześniej pisały, że Sasha Ferro była w związku z dwoma argentyńskimi piłkarzami, występującymi obecnie w Chelsea: Alejandro Garnacho oraz Enzo Fernandezem. Po tych związkach nie ma już jednak śladu. Teraz okazuje się, że Ferro nieco zszokowała świat i związała się z mało znanym piłkarzem.

To Diego Tarzia, 22-letni argentyński piłkarz, cztery lata młodszy od Ferro, który na co dzień gra w argentyńskim klubie CA Independiente. Występuje na pozycji lewego napastnika. Tarzio potwierdziła związek, wrzucając w mediach społecznościowych film, na którym jest oparta o klatkę piersiową piłkarza. Podpisała go: Kocham Cię, Diego Tarzia.

"Para została zauważona razem na plaży w Argentynie. Oboje cieszyli się ciepłym dniem, opalali się w strojach kąpielowych i bikini, a przechodnie ich rozpoznawali. Nie utrzymywali swojego związku długo w tajemnicy, co potwierdziła Ferro na swoim koncie na TikToku" - m.in. napisała "Marca".

Piłkarz w tym sezonie w barwach CA Independiente zagrał 36 meczów. Jego bilans to cztery bramki i trzy asysty. Przez fachowy portal Transfermarkt wyceniany jest na 2,5 miliona euro.

CA Independiente po dziesięciu kolejkach tego sezonu ma zaledwie sześć punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli grupy B Torneo Betano (argentyńska Primera Division).