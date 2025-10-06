Miał zostać selekcjonerem polskiej kadry. Nie do wiary, kogo będzie trenował

Nie ulega wątpliwości, że Fabio Cannavaro był wybitnym piłkarzem. To jedyny obrońca, który zdobył Złotą Piłkę w XXI wieku. Niemniej jak dotąd jest on dowodem na to, iż wspaniały piłkarz nie zawsze zostaje równie dobrym trenerem. Włoch jak dotąd dłużej niż rok potrafił pracować jedynie w Chinach (GZ Evergrande i TJ Quanjian), a w swej ojczyźnie szło mu słabiutko zarówno w Serie B (Benevento), jak i Serie A (Udinese).

Miała być reprezentacja Polski, miała być Pogoń Szczecin. Cannavaro trafił zupełnie gdzie indziej

Mimo to Cannavaro jest łączony z reprezentacją Polski, ilekroć PZPN szuka nowego selekcjonera. Z kolei kilka tygodni temu jego nazwisko przewinęło się w kontekście potencjalnego trenera Pogoni Szczecin. "Portowcy" zatrudnili ostatecznie Duńczyka Thomasa Thomasberga, zaś Cannavaro szybko znów stał się tematem plotek i to w kontekście o wiele bardziej zaskakującego miejsca niż Ekstraklasa. Chodziło mianowicie o reprezentację Uzbekistanu. Informował o tym m.in. Fabrizio Romano. Na papierze wydawało się to mało realne, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Uzbecka federacja właśnie ogłosiła, że Fabio Cannavaro w rzeczy samej został nowym selekcjonerem tamtejszej kadry! Nie poinformowano o długości kontraktu, ale pewne jest, że Włoch ma poprowadzić Uzbeków na przyszłorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wraz z nim do kadry trafiają jego asystenci, z którymi pracował już w wielu klubach.

Pierwszy taki sukces w dziejach

Dla Uzbekistanu będzie to pierwszy w historii mundial. Tamtejsza reprezentacja wywalczyła awans zajmując drugie miejsce w grupie z Iranem (1. miejsce), Kirgistanem, Katarem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Koreą Północną. Gdy przyklepali awans w czerwcu tego roku remisem z ZEA (0:0), Internet podbijały filmiki z ich szaloną radością.

Eliminacje zaczynali ze Słoweńcem Srecko Katanecem w roli selekcjonera, ale musiał zrezygnować z przyczyn zdrowotnych. Walkę o mundial dokończył tymczasowy trener Timur Kapadze. Choć zadanie wykonał, a potem wygrał z Uzbekami CAFA Nations Cup (turniej dla krajów z Azji Środkowej), szansy na dłużej nie dostał. Teraz przyszedł czas na Cannavaro. Największą gwiazdą tej kadry jest stoper Manchesteru City Abdukodir Khusanov.