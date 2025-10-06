To się dzieje! Media: Probierz uzgadnia warunki kontraktu z nową drużyną

Jan Urban przygotowuje reprezentację Polski do meczów z Nową Zelandią i Litwą podczas październikowego zgrupowania. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza, który końcówkę swojej przygody z kadrą miał burzliwą - zaczęło się od afery z opaską kapitańską Roberta Lewandowskiego i jego rezygnacji z gry w Biało-Czerwonych barwach, a zakończyło się na porażce z Finlandią i podaniem się do dymisji.

Były trener Jagiellonii Białystok czy Cracovii od czerwca pozostawał bez zatrudnienia. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że zainteresowani jego usługami mogą być Chińczycy czy Kazachowie. "Kazachski Związek Piłki Nożnej rozważa kandydatury trzech trenerów na stanowisko selekcjonera. Są to Michał Probierz, Massimo Carrera oraz Janne Anderson... Michał Probierz trenował reprezentację Polski w latach 2023-2025. 53-latek zdobył nagrodę najlepszego trenera roku w Polsce w 2010 roku" - pisał serwis "Aladop.kz".

Teraz więcej informacji na ten temat zdradził Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego". - Właśnie dostałem tutaj ciekawą informację, że ponoć uzgodnione są już warunki Michała Probierza z Kazachstanem - oświadczył, cytowany przez Interię.

- Ostatnio była informacja, że trzech polskich trenerów: Skorża, Michniewicz i Probierz idą do Chin, natomiast była rozmowa od dłuższego czasu z Kazachstanem. Tak więc być może, to się właśnie materializuje - dodał.

Jak wygląda sytuacja Kazachstanu?

Kazachstan plasuje się na 118. miejscu w rankingu FIFA. Tymczasowym trenerem tej reprezentacji od 30 września jest Talgat Baysufinov, który zastąpił Stanisława Czerczesowa. Przypomnijmy, że były trener Legii Warszawa znalazł aktualnie zatrudnienie w Achmacie Grozny, z którym podpisał trzyletni kontrakt. Z kolei z reprezentacją Kazachstanu rozegrał sześć meczów i zanotował pięć porażek oraz jeden bezbramkowy remis. Za jego kadencji bilans wynosił 0-15.

W grupie J el. do mistrzostw świata Kazachstan zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem trzech punktów. 10 października drużyna zmierzy się z Liechtensteinem. Na prowadzeniu jest Macedonia Północna z 11 pkt na koncie i wyprzedza Belgię oraz Walią (10 "oczek").