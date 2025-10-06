Niemcy chcą powołać 21-letniego Polaka. Tak odpowiedział. "Jeśli dostanę..."

Górnik Zabrze od początku sezonu spisuje się doskonale. Jak dotąd przegrał tylko dwa mecze, natomiast w niedzielę udowodnił, że jest jednym z głównych kandydatów do mistrzostwa Polski. Piłkarze Michala Gasparika nie dali szans Legii Warszawa i pewnie wygrali 3:1. Duża w tym zasługa będącego w dobrej formie Marcela Łubika, o którego przyszłości mówi się coraz więcej.

Może grać dla Niemiec, nie chce o tym słyszeć. "Czuję się w Polsce, jak w domu"

- W teorii może reprezentować Turcję oraz Niemcy przez kwestie rodzinne. Czy ktoś się kontaktował z Tobą z tamtych federacji, czy na razie jest głuchy telefon? - zapytał dziennikarz Canal+ Sport Krzysztof Marciniak. Bardzo szybko dostał konkretną odpowiedź. - Miałem rozmowę z trenerem z reprezentacji Niemiec U21. Powiedziałem mu, że dziękuję za zainteresowanie, ale czuję się w Polsce, jak w domu. I jeśli dostanę powołanie, to Polska jest dla mnie pierwszym wyborem - wyznał przed kamerą.

Łubik urodził w Polsce, konkretnie w Nowogardzie, natomiast szybko wyjechał do Niemiec i dołączył do akademii FC Augsburg. Przed rokiem powrócił do kraju, kiedy został wypożyczony do GKS-u Tychy. Bardzo dobre występy zaowocowały tym, że w trwającym sezonie gra już w ekstraklasie i to w drużynie, która jest liderem tabeli.

Mieliśmy w przeszłości wiele przykładów piłkarzy, którzy urodzili się w Polsce, natomiast po wyjeździe zadomowili się w Niemczech i reprezentowali barwy tego kraju. Największe sukcesy odnieśli m.in. Miroslav Klose, Piotr Trochowski czy Lukas Podolski.

- Mecze z Polską były czymś specjalnym, innym niż z pozostałymi rywalami. Ale tylko do wyjścia na murawę. Później już cel był jeden: zwycięstwo. Zawsze tak miałem, liczyła się tylko wygrana. Ale oczywiście, w trakcie zgrupowania, czy po meczu z Polską, było sporo wywiadów, sporo się o tym pisało. Rzeczywiście traktowałem starcia z Biało-Czerwonymi inaczej od innych. Cieszyłem się, że kilka razy doszło do bezpośredniej konfrontacji. Zostały miłe wspomnienia - wyznał piłkarz Górnika.

Jaki jest cel Marcela Łubika? "Po sezonie chcę pokazać"

Jaki cel ma obecnie 21 latek? - Najważniejszy cel, to być zdrowym. Do tego zagrać dobry sezon w Górniku i nim się cieszyć. Z Niemiec wyjechałem jako 19-latek - w Tychach byłem rok, kolejny spędzę w Górniku - przekazał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". I dodał, że po zakończeniu rozgrywek chce się przebić w Bundeslidze. - Po sezonie chcę pokazać w Augsburgu, że wrócił Marcel Łubik, którego nie znacie. Mają myśleć, że to nowy zawodnik. I niech zrobią z tym, co chcą - tłumaczył.