Nawet 20 lat więzienia dla uczestnika piłkarskich MŚ. "Ofiara miała 11 lat"

67 meczów w reprezentacji Meksyku, 15 goli, trzy asysty i występy na mistrzostwach świata 2006 - to bilans Omara Bravo w narodowych barwach. Głównie napastnik grał w ojczyźnie, ale miał też za sobą występy w Hiszpanii (Deportivo La Coruna: 2008-2010) i Stanach Zjednoczonych (Kansas City: 2010-2012, North Carolina: 2016 i Arizona United: 2017-2018). Bravo zakończył karierę w 2020 r., a do lutego 2024 r. był trenerem Arizony Monsoon. Teraz o Bravo jest głośno ze względu na problemy z prawem.

Media podają, że Bravo został aresztowany przez policję 4 października około godz. 18:30 czasu lokalnego pod zarzutem wykorzystywania seksualnego nastolatki w ostatnich miesiącach. Bravo został złapany w gminie Zapopan, w stanie Jalisco. O wszystkim poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego w stanie Jalisco.

"Bravo mógł dopuszczać się podobnych czynów w przeszłości. Prokuratura poinformowała, że będzie kontynuować śledztwo" - czytamy w artykule na stronie cnn.com. Bravo ma w piątek stanąć przed sądem, by usłyszeć zarzuty. Na razie Bravo znalazł się w areszcie tymczasowym.

Serwis mural.com.mx podaje, ze molestowanie miało rozpocząć się w 2011 r., gdy ofiara miała jedenaście lat. Dziewczyna nagrała Bravo, by matka uwierzyła w jej słowa. Nagranie jest w posiadaniu prokuratury. Bravo grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

"Dzięki prawidłowo sporządzonej dokumentacji śledztwa, na rozprawie przedstawiono wystarczającą ilość dowodów, by postawić zarzuty dot. doręczenia nakazu aresztowania. Biuro Prokuratora Generalnego podkreśla swoje zaangażowanie w ochronę dzieci i młodzieży w przypadkach, w których doszło do ich naruszeń, i dlatego będzie kontynuować niezbędne dochodzenia, aby zapobiec bezkarności w tych sprawach" - czytamy w komunikacie prokuratury.