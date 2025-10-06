Było już po meczu. Mourinho nagle zaczął mówić o Bednarku i Kiwiorze

Za nami wielki hit ligi portugalskiej. FC Porto zremisowało z Benfiką 0:0. W barwach Smoków występuje na co dzień dwóch Polaków - Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Z kolei klub z Lizbony prowadzi słynny Jose Mourinho. Portugalczyk przejął stery od Bruna Lage'a, który został zwolniony po wpadce z Karabachem Agdam 2:3.

Jose Mourinho podsumował mecz z FC Porto

Mecz - jak pokazuje wynik - był wyrównany. FC Porto miało mnóstwo szczęścia. Po jednej z interwencji Jakuba Kiwiora w drugiej połowie piłka trafiła w... poprzeczkę, co było jedną z najlepszych okazji dla Benfiki w tym meczu. "Spotkanie skończyło się bezbramkowym remisem, co na pewno jest sukcesem Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora - FC Porto wciąż nie straciło gola, gdy obaj znajdowali się na boisku. Ten wynik oznacza jednak, że drużyna Polaków traci pierwsze punkty w tym sezonie, więc po tym meczu minimalnie większe powody do zadowolenia mają kibice Benfiki" - podsumował ten mecz Bartosz Naus ze Sport.pl.

Na pomeczowej konferencji prasowej Jose Mourinho skomentował ten mecz. - FC Porto ma graczy z dużą siłą, potrafiących atakować przestrzeń, my nie mamy takich graczy, musieliśmy stwarzać zagrożenie i nie pozwolić, aby gra się rozkręciła. W tej chwili drużyna cierpi na brak pewności siebie, znalazłem trzech, czterech, pięciu graczy przeżywających kryzys samooceny - wyznał, cytowany przez abola.pt.

- Jedną rzeczą jest potrzeba koncentracji pod względem taktycznym, a inną potrzeba inspiracji do czegoś więcej. Powiedziałem zawodnikom, że na ławce czułem to samo, co oni na boisku. Chcemy wygrać, ale nie możemy przegrać. Kiedy grasz w meczu z taką presją, nie jest łatwo zarządzać, myśleć i podejmować decyzje. FC Porto nie miało takiej presji, a mimo to nie podjęło ryzyka - dodał.

Mourinho zabrał głos nt. Kiwiora i Bednarka

W pewnym momencie szkoleniowiec zaczął mówić o Janie Bednarku i Jakubie Kiwiorze. - Dobrze znam dwóch środkowych obrońców FC Porto - jeden był we Włoszech, kiedy trenowałem we Włoszech, drugi w Anglii, kiedy byłem w Anglii, znam ich mocne i słabe strony - zapewnił.

Przypomnijmy, że w latach 2021 - 2024 Jose Mourinho trenował AS Romę - wtedy Jakub Kiwior grał w Spezii, skąd przeniósł się później do Arsenalu. Z kolei Jan Bednarek do Anglii trafił w 2017 roku, a w tym czasie Portugalczyk prowadził m.in. Manchester United i Tottenham. W ostatnich latach "The Special One" prowadził Fenerbahce.

Po ośmiu kolejkach FC Porto plasuje się na pierwszym miejscu z dorobkiem 22 pkt i ma trzy "oczka" przewagi nad drugim Sportingiem. Benfica jest trzecia, która do tej pory zgromadziła 18 pkt.

Teraz piłkarze udadzą się na zgrupowanie reprezentacji. Polska zmierzy się w sparingu z Nową Zelandią i z Litwą w meczu el. do mistrzostw świata 2026. Po powrocie 18 października FC Porto zmierzy się z Celoricense w pucharze Portugalii. Z kolei Benfica zagra dzień wcześniej z Chaves.