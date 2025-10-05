Boniek zobaczył mecz Górnik - Legia. I od razu zareagował

Górnik jest w formie! Lider Ekstraklasy zwyciężył już 7 razy w 11 rozegranych kolejkach. Tym razem maszyna trenera Michala Gasparika nie dała najmniejszych szans Legii. W pełni zasłużenie wygrała 3:1. Nijaka postawa "Wojskowych", a także świetna gra Górnika nie uszła uwadze ekspertów.

W zachwyt nad postawą podopiecznych Słowaka wpadli między innymi Tadeusz Kądziela z "Przeglądu Sportowego" czy komentator Canal Plus, Rafał Wolski. Z kolei Luka Pawlik, dziennikarz goal.pl, oraz Bartosz Wieczorek z redakcji sportowej TVP zaczęli się zastanawiać - czy w Zabrzu powstała drużyna wystarczająco silna na walkę o medale?

Jak zauważył Adam Zakrzewski z Canal Plus, Legia była jedyną drużyną z eksportowego kwartetu, która wyszła rezerwowym składem na czwartkowy mecz Ligi Konferencji. Okazało się też, że jest jedyną w tym gronie, która przegrała niedzielne spotkanie. W te same tony uderzył Dawid Dobrasz z Meczyków.

Przemysław Langier z Interii również nawiązał do "odpuszczenia" meczu z Samsunsporem, przypominając wygraną Lecha z Podbeskidziem z sezonu 2020/21. Kilka dni wcześniej trener "Kolejorza", Dariusz Żuraw, wystawił dublerów na spotkanie Ligi Europy przeciwko Benfice. Lechici po porażce w Lizbonie stracili jakiekolwiek szanse na awans do 1/16 finału, natomiast chwilowa poprawa sytuacji w lidze nie przyniosła długoterminowych skutków. Lech ligę skończył na 11 miejscu, wygrał zaledwie 9 z 30 spotkań.

Z kolei dziennikarz Radia Zet, Mateusz Ligęza, zastanawiał się, dlaczego Jan Urban nie powołał żadnego zawodnika Rakowa, Lecha czy Jagiellonii, za to w kadrze na mecze z Nową Zelandią oraz Litwą znalazło się aż trzech piłkarzy Legii - Kacper Tobiasz, Paweł Wszołek oraz Bartosz Kapustka.

Głos zabrał też Zbigniew Boniek. - Tak jak w czwartek - 3 zwycięstwa i jedna porażka. Górnik dobry i konkretny???? A Legia?... - napisał były prezes PZPN.

Górnik po wygranej wrócił na fotel lidera Ekstraklasy, wyprzedza Jagiellonię o jeden punkt. Legia jest siódma, ma jednak jedno spotkanie zaległe.