Ocena "zero" po meczu Barcelony. Hiszpanie wskazują palcem na "bohatera"

Dziś Barcelonie nie wychodziło niemal nic. Przegrywali od samego początku meczu z Sevillą, gdy mieli szansę wyrównać - Lewandowski zmarnował rzut karny, a w końcówce dali wbić sobie jeszcze dwie bramki. Postawa piłkarzy Hansiego Flicka była znacznie poniżej normy, jednak wziął on swoich piłkarzy w obronę. Trener "Blaugrany" z zasady nie wypowiada się o sędziowaniu, natomiast jeżeli robiłby to, o dzisiejszej pracy Alejandro Muniza Ruiza mógłby rozmawiać godzinami.

Jeszcze w pierwszej połowie w internecie zawrzało. Sevilla otrzymała rzut karny po interwencji sędziego VAR, wykorzystany przez Alexisa Sancheza w 13 minucie. Pytanie jednak - czy podyktowano jedenastkę słusznie? Zdaniem hiszpańskich ekspertów - nie. Alfonso Pereza Burulla, były sędzia, twierdzi, że w tej sytuacji VAR nie powinien w ogóle interweniować.

Oto "bohater" meczu Sevilla - Barcelona

Po meczu pracę sędziego ocenił profil Archivo VAR. - Kataklizm Muniza Ruiza podczas meczu Sevilla - Barcelona. Ocena: 0 - czytamy.

Wymieniono aż cztery rażące błędy. Zdaniem autorów, Ruiz przegapił dwa rzuty karne, nie zauważył faulu przed drugą bramką Sevilli, pomylił się też dając czerwoną kartkę Peque. Dwie z tych decyzji zmienił po obejrzeniu sytuacji na monitorze. Przy tylu pomyłkach werdykt mógł być tylko jeden - najniższa możliwa ocena.

Barcelona po porażce w Sevilli spadła na drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Liderem jest Real Madryt. "Królewscy" w sobotę pokonali trzeci Villarreal.