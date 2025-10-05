Fatalne informacje dotarły z Kazimierzy Wielkiej. Miejscowa Sparta, beniaminek IV grupy 3. ligi, straciła głównego sponsora. Z pełnienia swojej funkcji zrezygnował też prezes klubu, Grzegorz Domagała. Jak donosi Radio Kielce, wszystko stało się chwilę po domowej porażce ze Świdniczanką Świdnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawie cztery lata czekaliśmy na jego występ! Czy gwiazda Kozłowskiego znów zaświeci? Szymczak: Znowu jest regularny

"Budują nową siłę na piłkarskiej mapie Polski" - tak o Sparcie Kazimierza Wielka pisaliśmy w styczniu tego roku. Chwilę wcześniej klub zatrudnił Tomasza Jodłowca, wielokrotnego reprezentanta Polski i jednego z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii Ekstraklasy. Jak przyznał, do gry w Kazimierzy przekonał go prezes Domagała, opowiadając o wizji i pomysłach. Już wiemy, że zostały z tego puste słowa.

Tomasz Jodłowiec Kazimierzę opuścił latem, jednak w składzie drużyny z województwa świętokrzyskiego wciąż było kilka znanych nazwisk. Barwy Sparty w bieżącym sezonie reprezentowali między innymi Michał Czekaj, Sylwester Lusiusz czy Maciej Sadlok. Mimo tego postawa drużyny nie zachwycała. Od ośmiu spotkań nie zanotowała wygranej, od pięciu nie zdobyła punktu. Nie pomogła nawet zmiana trenera.

Sponsor wycofał się z finansowania Sparty Kazimierza Wielka

W ostatnim czasie narastały plotki o trudnej sytuacji finansowej Sparty. Urzeczywistniły się one po porażce ze Świdniczanką. Chwilę po meczu na profilu klubu na Facebooku pojawił się komunikat potwierdzający wycofanie się głównego sponsora.

Jak podkreślono, wycofanie się sponsora nie wiąże się z sytuacją w klubie, przypomniano również o sukcesach odniesionych w okresie sponsorowania Sparty przez firmę Carex. Klub wywalczył awans z okręgówki do czwartej ligi, a sezon później - do trzeciej.

Co dalej ze Spartą Kazimierza Wielka?

Z informacji portalu Echo Dnia, w najbliższy wtorek, 7 października, ma zostać zorganizowane walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Na tym spotkaniu do dymisji ma podać się prezes Domagała. Tego samego dnia odbędzie się też najbliższy trening piłkarzy Sparty. Nie mogą jednak załamywać rąk. Już w sobotę zagrają wyjazdowe spotkanie z rezerwami Cracovii.